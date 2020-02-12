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      Путін вирішив змінити Конституцію, бо Лукашенко не погодився об’єднати Росію та Білорусь, – ЗМІ

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      Лукашенко не погодився об’єднати Росію та Білорусь / kremlin.ru

      Президент Росії Володимир Путін планував зберегти владу за допомогою "плана А" – створення "Союзної держави" з Білоруссю. Однак Олександр Лукашенко не погодився на це.

      Анонімні джерела у Кремлі розповіли Bloomberg, що Путін розраховував вмовити Лукашенка створити "Союзну державу", бо це б дозволило йому знову стати президентом.

      Зверніть увагу: Доля союзу Білорусі та Росії: чому Лукашенко шукає друзів у США

      У 2024 році закінчується четвертий термін нинішнього президента РФ Володимира Путіна. Чинна Конституція не дозволяє йому балотуватись знову, тож господар Кремля спробував вмовити Лукашенка створити "Союзну державу".

      Справа у тому, що це би дозволило Путіну знову стати президентом – лідером новоствореної держави, до якої його попередні терміни не мали б відношення.

      Як відреагував Лукашенко

      Сам Лукашенко не приховував, що Путін намагався переконати його погодитись на об’єднання країн, однак він не готовий піти на це.

      Я в цьому не беру участі, й брати ніколи не буду. Я це сказав вашому президенту,
      заявив Олександр Лукашенко в інтерв’ю "Эху Москвы".

      Як Путін покарав Лукашенка

      За місяць до 15 січня, коли Путін оголосив про внесення змін в Конституцію, він зустрічався з Лукашенком і намагався вмовити його погодитись на об’єднання двох країн. Президент Білорусі відомився і за це довелося "розплачуватися".

      Росія не погодилась продавати нафту на попередніх умовах й скоротила поставки на три чверті.

      Довідка. Дешева нафта з РФ – одна з головних експортних статей для Білорусі, бо країна покупає сировину в Росії, переробляє її та продає за кордон.

      Джерела у Кремлі запевняють, що тепер Росія готова повністю припинити експорт нафти в Білорусь, якщо Лукашенко не дозволить місцевим нафтопереробним заводам платити за російську нафту за ринковими цінами.

      Олександр Лукашенко звинуватив Росію у порушенні домовленостей, але водночас заявив, що Мінськ готовий купляти нафту в Росії за ринковими цінами. За його словами, у Москві наполягають на "премії" російським компаніям.

      Важливо: Путін і Лукашенко домовилися про постачання нафти у Білорусь: деталі угоди

      Що Путін хоче зробити із конституцією РФ

      Запропоновані російським президентом зміни є наймасштабнішими політичними реформами в історії Росії після схвалення Конституції в 1993 році.

      Путін планує:

      • Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
      • По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;
      • Перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.
      • Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 термінів поспіль;
      • Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);
      • Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).

      До теми: Правки Путіна до конституції Росії винесуть на референдум до 1 травня

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі Нафта Законодавство Конституція Скандал Ціни Володимир Путін Новини Росії
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