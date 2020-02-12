Путін вирішив змінити Конституцію, бо Лукашенко не погодився об’єднати Росію та Білорусь, – ЗМІ
Президент Росії Володимир Путін планував зберегти владу за допомогою "плана А" – створення "Союзної держави" з Білоруссю. Однак Олександр Лукашенко не погодився на це.
Анонімні джерела у Кремлі розповіли Bloomberg, що Путін розраховував вмовити Лукашенка створити "Союзну державу", бо це б дозволило йому знову стати президентом.
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У 2024 році закінчується четвертий термін нинішнього президента РФ Володимира Путіна. Чинна Конституція не дозволяє йому балотуватись знову, тож господар Кремля спробував вмовити Лукашенка створити "Союзну державу".
Справа у тому, що це би дозволило Путіну знову стати президентом – лідером новоствореної держави, до якої його попередні терміни не мали б відношення.
Як відреагував Лукашенко
Сам Лукашенко не приховував, що Путін намагався переконати його погодитись на об’єднання країн, однак він не готовий піти на це.
Я в цьому не беру участі, й брати ніколи не буду. Я це сказав вашому президенту,
– заявив Олександр Лукашенко в інтерв’ю "Эху Москвы".
Як Путін покарав Лукашенка
За місяць до 15 січня, коли Путін оголосив про внесення змін в Конституцію, він зустрічався з Лукашенком і намагався вмовити його погодитись на об’єднання двох країн. Президент Білорусі відомився і за це довелося "розплачуватися".
Росія не погодилась продавати нафту на попередніх умовах й скоротила поставки на три чверті.
Довідка. Дешева нафта з РФ – одна з головних експортних статей для Білорусі, бо країна покупає сировину в Росії, переробляє її та продає за кордон.
Джерела у Кремлі запевняють, що тепер Росія готова повністю припинити експорт нафти в Білорусь, якщо Лукашенко не дозволить місцевим нафтопереробним заводам платити за російську нафту за ринковими цінами.
Олександр Лукашенко звинуватив Росію у порушенні домовленостей, але водночас заявив, що Мінськ готовий купляти нафту в Росії за ринковими цінами. За його словами, у Москві наполягають на "премії" російським компаніям.
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Що Путін хоче зробити із конституцією РФ
Запропоновані російським президентом зміни є наймасштабнішими політичними реформами в історії Росії після схвалення Конституції в 1993 році.
Путін планує:
- Змінити процедуру призначення уряду країни. Прем'єра, а також його заступників і міністрів буде затверджувати парламент;
- По-новому призначати керівників силових відомств. Президент призначатиме їх після консультацій з Радою Федерації;
- Перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їй звільняти суддів Верховного і Конституційного судів.
- Змінити пункт про заборону одній і тій самій людині обіймати посаду президента понад 2 термінів поспіль;
- Кандидат у президенти перед балотуванням буде змушений прожити в Росії 25 років (поки що діє віковий ценз в 10 років);
- Президент не може мати іноземне громадянство або посвідку на проживання (навіть у минулому).
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