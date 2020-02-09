Путін і Лукашенко домовилися про постачання нафти у Білорусь: деталі угоди

Президенти Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися про постачання нафти у Білорусь у 2020 році. Президент РФ пообіцяв зняти обмеження щодо допуску до транзитної труби "Транснафти".

Переговори президентів відбулися в Сочі 7 лютого. Про це заявив перший віце-прем'єр Білорусі Дмитро Крутий, повідомляє "БЕЛТА".

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Білорусі не потрібно ніяких спеціальних ексклюзивних умов. Ми хочемо купувати нафту за світовими цінами, і не більше,

– сказав Крутий.

Він зазначив, що це було головною вимогою президента Лукашенка. За словами білоруського віце-прем'єра, Путін пообіцяв сприяти тому, щоб російські компанії продавали нафту у Білорусь саме на таких умовах.

Крім того, Крутий заявив, що Мінськ вестиме переговори щодо поставок нафти з усіма суб'єктами російського нафтового ринку, а не лише з великими компаніями.

Путін призначив заступника керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козака відповідальним по роботі з Білоруссю на нафтовому ринку.

Чому між Росією та Білоруссю виникли суперечки про нафту

Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони ніяк не могли дійти згоди у низці питань.

Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Білоруський лідер обурився пропозицією Росії купувати нафту за цінами, вищими за світові.

купувати нафту за цінами, вищими за світові. Згодом, у Білорусі заявляли про пошук альтернативних джерел.

Росія припинила постачати Білорусі нафту, але це протривало лише декілька днів. Остання змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.

Цікаво! Білоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку. Втім експерти не виключають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови.

Що відомо про ймовірну інтеграцію Білорусі з Росією

У Держдумі Росії підготували проєкт Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо інтеграції перебуває на завершальній стадії.

Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про:

єдиний Податковий кодекс;

Цивільний кодекс;

зовнішньополітичну торгівлю;

планують уніфікувати облік власності та соцгарантії;

об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки;

створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії;

частково об'єднати платіжні системи;

з 2021 року запровадити єдиний доступ до держзакупівель.

Білоруські опозиціонери кілька разів виходили на акції протесту, бо побоюються, що підсумком переговорів Путіна з Лукашенком про поглиблення інтеграції РФ та Білорусі у межах Союзної держави може стати фактична втрата Білоруссю її суверенітету.