Створення єдиного уряду і енергоринку: про що домовилися Путін і Лукашенко

Посол Білорусі в РФ Володимир Семашко заявив, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися створити спільний уряд, ринки нафти, газу і електроенергії та уніфіковане податкове законодавство.

За словами посла, такі цілі є грандіозними і вони не повинні змінюватися. Про це повідомляє білоруське видання Tut.by.

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Потрібно створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується,

– наголосив дипломат.

Також він додав, що з 31 підготовленої дорожньої карти поглибленої інтеграції 20 карт "абсолютно узгоджені" за підсумками недавньої зустрічі прем'єр-міністрів двох країн.

Що відбувається між Росією та Білоруссю?Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха".



Попри це, раніше у Держдумі РФ заявили про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Тепер країни ведуть переговори стосовно єдиного Податкового кодексу, Громадянського кодексу і зовнішньополітичної торгівлі. Також держави планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, а також об'єднати банківський нагляд, залишивши два центробанки. У планах також – створення єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії.



Країни також збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року вони запровадять єдиний доступ до держзакупівель.