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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Створення єдиного уряду і енергоринку: про що домовилися Путін і Лукашенко

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      Олександр Лукашенко і Володимир Путін / ТАСС

      Посол Білорусі в РФ Володимир Семашко заявив, що Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися створити спільний уряд, ринки нафти, газу і електроенергії та уніфіковане податкове законодавство.

      За словами посла, такі цілі є грандіозними і вони не повинні змінюватися. Про це повідомляє білоруське видання Tut.by.

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      Потрібно створити єдиний парламент і уряд з певними повноваженнями, коли незалежні Росія і Білорусь віддають наверх певні управлінські функції з обов'язковим виконанням. Таке завдання зараз вирішується,
      – наголосив дипломат.

      Також він додав, що з 31 підготовленої дорожньої карти поглибленої інтеграції 20 карт "абсолютно узгоджені" за підсумками недавньої зустрічі прем'єр-міністрів двох країн.

      Що відбувається між Росією та Білоруссю?Розмови про об'єднання Білорусі і Росії стають все гучнішими, хоча Олександр Лукашенко називає їх "дурними і притягнутими за вуха".

      Попри це, раніше у Держдумі РФ заявили про завершення підготовки проекту Концепції зближення законодавств Росії та Білорусі. Тепер країни ведуть переговори стосовно єдиного Податкового кодексу, Громадянського кодексу і зовнішньополітичної торгівлі. Також держави планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, а також об'єднати банківський нагляд, залишивши два центробанки. У планах також – створення єдиного регулятора ринків нафти, газу і електроенергії.

      Країни також збираються частково об'єднати платіжні системи. З 2021 року вони запровадять єдиний доступ до держзакупівель.

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      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі Олександр Лукашенко Володимир Путін Митний Союз
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