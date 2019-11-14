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      Росія хотіла розмістити в Білорусі свою військову авіабазу

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      Росія запропонувала Білорусі замість винищувачів свою авіабазу
      Росія запропонувала Білорусі замість винищувачів свою авіабазу / Ілюстративне фото

      Білорусь попросила у Росії допомоги із закупівлею літаків-винищувачів. Проте замість неї отримала пропозицію "у стилі Кремля". Так, "братня Росія" запропонувала Мінську розмістити власну військову авіабазу на їх території.

      Про це розповів держсекретар Ради безпеки республіки Станіслав Зась в ефірі телеканалу "Білорусь 1", передає "Інтерфакс-Україна".

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      Спочатку в цьому процесі ми пробували домовитися з Росією про надання допомоги у вирішенні цього складного і дуже витратного завдання (покупці винищувачів – 24 канал). Натомість отримали пропозицію про розміщення на нашій території військово-повітряної бази РФ,
      – зазначив він.

      Втім, за словами держсекретаря, розміщення в Білорусі російської військово-повітряної бази не розв'язує проблему розвитку бойової авіації країни.

      Тому Білорусь була змушена за власні кошти закуповувати винищувачі. Ми стали спиратися на власні можливості,
      – наголосив Зась.

      Після зухвалої пропозиції Кремля президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країні не потрібна російська військова база.

      До слова, білоруська влада неодноразово заявляла про те, що не має наміру розміщувати на території республіки іноземні військові бази, зокрема і через те, що це може стати джерелом напруженості в регіоні.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини Росії Новини Білорусі авіація
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