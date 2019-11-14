Россия хотела разместить в Беларуси свою военную авиабазу

Беларусь попросила у России помощи с закупкой самолетов-истребителей. Однако вместо нее получила предложение "в стиле Кремля". Так, "братская Россия" предложила Минску разместить свою военную авиабазу на их территории.

Об этом рассказал госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь 1", передает "Интерфакс-Украина".

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Сначала в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи (покупке истребителей – 24 канал). Однако получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ,

– отметил он.

Впрочем, по словам госсекретаря, размещение в Беларуси российской военно-воздушной базы не решает проблему развития боевой авиации страны.

Поэтому Беларусь была вынуждена за свои средства закупать истребители. Мы стали опираться на собственные возможности,

– отметил Зась.

После дерзкого предложения Кремля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужна российская военная база.

К слову, белорусская власть неоднократно заявляла о том, что не намерена размещать на территории республики иностранные военные базы, в том числе и из-за того, что это может стать источником напряженности в регионе.

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