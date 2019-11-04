Белорусский школьник сдал пограничникам россиянина, который пытался попасть в Польшу: фото

В Гродненской области Беларуси, девятиклассник сообщил пограничникам о подозрительном мужчине, который хотел попасть в Польшу. Мужчина оказался гражданином России.

Мальчик запутал россиянина, указав ему неверное направление, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

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Инцидент произошел в городке "Пограничный", что недалеко от белорусско-польской границы. К местному ученику 9-го класса Максиму Каплинскому обратился мужчина с рюкзаком. Его интересовало сколько километров до польской границы, и в какую сторону ему идти.

Максиму мужчина показался подозрительным, и он указал русскому ложный путь, а сам позвонил пограничникам.



Парню выразили благодарность / фото gpk.gov.by

Задержанный мужчина оказался гражданином РФ и уже однажды пытался нарушить белорусскую границу, за что его депортировали с запретом въезда в Беларусь на пять лет. Сейчас россиянин находится в уже знакомом изоляторе.

По словам пограничников, школьнику помогли знания, которые он получил в отряде "Юный друг пограничников".

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