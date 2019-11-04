Білоруський школяр здав прикордонникам росіянина, який намагався потрапити в Польщу: фото

В Гродненській області Білорусі, дев'ятикласник повідомив прикордонників про підозрілого чоловіка, який хотів потрапити до Польщі. Чоловік виявився громадянином Росії.

Хлопчик заплутав росіянина, вказавши йому неправильний напрямок, повідомляє пресслужба Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь.

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Інцидент трапився в містечку "Прикордонний", що недалеко від білорусько-польського кордону. До місцевого учня 9-го класу Максима Каплінського звернувся чоловік з рюкзаком. Його цікавило скільки кілометрів до польського кордону, та в який бік йому іти.

Максиму чоловік видався підозрілим, тож він вказав росіянину хибний шлях, а сам зателефонував прикордонникам.



Хлопцю висловили подяку / фото gpk.gov.by

Затриманий чоловік виявився громадянином РФ та вже одного разу намагався порушити білоруський кордон, за що його депортували із забороною в'їзду у Білорусь на п'ять років. Зараз росіянин перебуває в уже знайомому ізоляторі.

За словами прикордонників, школяру допомогли знання, які він отримав у загоні "Юний друг прикордонників".

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