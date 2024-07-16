Нововведення набуде чинності з вересня цього року. Однак ті студенти, які вже вступили до ЗВО, зможуть закінчити його без плати за навчання.
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Литва повертає платне навчання для українських студентів
У міністерстві Литви наголосили, що всю допомогу українцям надають відповідно до потреб України. Так, литовська влада не хоче заохочувати "витік мізків" з країни.
Це бажання української сторони. В Україні є заклади вищої освіти і зараз немає потреби переводити навчання в інші місця,
– заявили у міністерстві освіти Литви.
Цьогоріч українці, які здобули середню освіту та склали випускні іспити в Литві, підпорядковуватимуться тим же загальним правилам, що й громадяни Литви.
Окремі виші, попри рішення, все ж вирішили продовжити повне чи часткове фінансування навчання українських студентів. Зокрема, такі:
- Вільнюський коледж;
- Вільнюський технічний університет імені Гедімінаса;
- Університет Вітаутаса Магнуса.
Раніше ми інформували про те, що українські студенти можуть безоплатно навчатись у вишах Австрії ще семестр.