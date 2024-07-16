Нововведення набуде чинності з вересня цього року. Однак ті студенти, які вже вступили до ЗВО, зможуть закінчити його без плати за навчання.

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Литва повертає платне навчання для українських студентів

У міністерстві Литви наголосили, що всю допомогу українцям надають відповідно до потреб України. Так, литовська влада не хоче заохочувати "витік мізків" з країни.

Це бажання української сторони. В Україні є заклади вищої освіти і зараз немає потреби переводити навчання в інші місця,

– заявили у міністерстві освіти Литви.

Цьогоріч українці, які здобули середню освіту та склали випускні іспити в Литві, підпорядковуватимуться тим же загальним правилам, що й громадяни Литви.

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Окремі виші, попри рішення, все ж вирішили продовжити повне чи часткове фінансування навчання українських студентів. Зокрема, такі:

Вільнюський коледж;

Вільнюський технічний університет імені Гедімінаса;

Університет Вітаутаса Магнуса.

Раніше ми інформували про те, що українські студенти можуть безоплатно навчатись у вишах Австрії ще семестр.