Нововведение вступит в силу с сентября этого года. Однако те студенты, которые уже поступили в ЗВО, смогут закончить его без платы за обучение.
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Литва возвращает платное обучение для украинских студентов
В министерстве Литвы отметили, что всю помощь украинцам предоставляют в соответствии с потребностями Украины. Так, литовская власть не хочет поощрять "утечку мозгов" из страны.
Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения и сейчас нет необходимости переводить обучение в другие места,
– заявили в министерстве образования Литвы.
В этом году украинцы, которые получили среднее образование и сдали выпускные экзамены в Литве, будут подчиняться тем же общим правилам, что и граждане Литвы.
Отдельные вузы, несмотря на решение, все же решили продолжить полное или частичное финансирование обучения украинских студентов. В частности, такие:
- Вильнюсский колледж;
- Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса;
- Университет Витаутаса Магнуса.
Ранее мы информировали о том, что украинские студенты могут бесплатно учиться в вузах Австрии еще семестр.