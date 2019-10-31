У Бельгії знайшли 12 мігрантів у фурі-рефрижераторі

У Бельгії поліція виявила 12 нелегальних мігрантів у холодильній камері вантажівки, яка перевозить овочі.

Машина була припаркована на автомайданчику, повідомляє RTBF.

Поліцію на автостоянку викликав водій фури, котрий запідозрив, що в його машині ховаються люди.

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"12 мігрантів виявили у рефрижераторі з овочами, припаркованому на автостоянці в районі муніципалітету Оуд-Тюрнхаут", – ідеться в повідомленні.

Затриманих у доброму здоровʼї перевели до відділення у справах іноземців. З'ясувалося, що вони прибули із Сирії та Судану.

Раніше вже у холодильній камері вантажівки у Франції знайшли вісьмох обморожених мігрантів, четверо з яких — діти.

В ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, знайшли 39 мертвих тіл. Відомо, що прибув він туди на поромі з Бельгії. Найімовірніше люди не вижили під час нелегальної мандрівки. Правозахисники та слідчі припускають, що історія може бути пов'язана із торгівлею людьми. Серед загиблих могли бути громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами.