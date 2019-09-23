Сирійські мігранти видавали себе за волейбольну команду з України, їх затримали: фото

У Греції поліція затримала 10 сирійських мігрантів. Вони під виглядом волейбольної команди з України намагалися нелегально вилетіти з країни.

Сирійських мігрантів затримали в аеропорту Афін, пише Ekathimerini.

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Грецька поліція з’ясувала, що українські паспорти, які представили мігранти, були викрадені або втрачені. До речі, усі чоловіки були вдягнені в однакову спортивну форму та мали однакові спортивні сумки. У мігрантів навіть були два волейбольних м'ячі.

Після допиту поліція встановила, що чоловіки насправді не є волейбольною командою. Правоохоронці затримали їх та згодом висунуть обвинувачення у спробі незаконного виїзду з країни за допомогою викрадених або втрачених проїзних документів.

Чоловіки планували потрапити в іншу країну Євросоюзу. ЗМІ повідомляють, що сирійці планували дістатись до Цюриха.

Зауважимо, що мігранти, які втікають із конфліктних країн на Близькому Сході та у Північній Африці, часто прибувають до Греції, щоб звідти потрапити до інших країн Європи.