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      Сирийские мигранты выдавали себя за волейбольную команду из Украины, их задержали: фото

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      Сирийские мигранты выдавали себя за волейбольную команду из Украины
      Сирийские мигранты выдавали себя за волейбольную команду из Украины / ekathimerini.com

      В Греции полиция задержала 10 сирийских мигрантов. Они под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны.

      Сирийских мигрантов задержали в аэропорту Афин, пишет Ekathimerini.

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      Греческая полиция выяснила, что украинские паспорта, которые представили мигранты, были похищены или потеряны. Кстати, все мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. У мигрантов даже были два волейбольных мяча.

      После допроса полиция установила, что мужчины на самом деле не являются волейбольной командой. Правоохранители задержали их и впоследствии предъявят обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утерянных проездных документов.

      Мужчины планировали попасть в другую страну Евросоюза. СМИ сообщают, что сирийцы планировали добраться до Цюриха.

      Заметим, что мигранты, которые бегут из конфликтных стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке, часто прибывают в Грецию, чтобы оттуда попасть в другие страны Европы.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Европа Курьезные новости Иммигранты Греция
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