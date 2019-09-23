Сирийские мигранты выдавали себя за волейбольную команду из Украины, их задержали: фото

В Греции полиция задержала 10 сирийских мигрантов. Они под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны.

Сирийских мигрантов задержали в аэропорту Афин, пишет Ekathimerini.

Читайте также: У нас не переводческое агентство, а департамент культуры, – в ЛОГА объяснили указатели с ошибками

Греческая полиция выяснила, что украинские паспорта, которые представили мигранты, были похищены или потеряны. Кстати, все мужчины были одеты в одинаковую спортивную форму и имели одинаковые спортивные сумки. У мигрантов даже были два волейбольных мяча.

После допроса полиция установила, что мужчины на самом деле не являются волейбольной командой. Правоохранители задержали их и впоследствии предъявят обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утерянных проездных документов.

Мужчины планировали попасть в другую страну Евросоюза. СМИ сообщают, что сирийцы планировали добраться до Цюриха.

Заметим, что мигранты, которые бегут из конфликтных стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке, часто прибывают в Грецию, чтобы оттуда попасть в другие страны Европы.