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      В Бельгии нашли 12 мигрантов в фуре-рефрижераторе

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      Нелегалы в Европе
      Нелегалы в Европе / KURT DESPLENTER - BELGA

      В Бельгии полиция обнаружила 12 нелегальных мигрантов в холодильной камере грузовика, который перевозит овощи.

      Машина была припаркована на автоплощадке, сообщает RTBF.

      Полицию на автостоянку вызвал водитель фуры, который заподозрил, что в его машине прячутся люди.

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      "12 мигрантов обнаружили в рефрижераторе с овощами, припаркованном на автостоянке в районе муниципалитета Оуд-Тюрнхаут", – говорится в сообщении.

      Задержанных в добром здравии перевели в отделение по делам иностранцев. Выяснилось, что они прибыли из Сирии и Судана.

      Ранее уже в холодильной камере грузовика во Франции нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.

      В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел. Известно, что прибыл он туда на пароме из Бельгии. Вероятнее всего люди не выжили во время нелегальной поездки. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми. Среди погибших могли быть граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами.

      blog_ava
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      Теги: Бельгия Иммигранты
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