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      Во Франции в грузовике нашли 8 мигрантов с обморожениями

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      Фура с людьми
      Фура с людьми / Фото из открытых источников

      Восемь обмороженных мигрантов во Франции нашли в холодильной камере грузовика, четверо из которых — дети.

      Таможенная служба обнаружила нелегалов при осмотре в порту Кале, когда фура заезжала на паром, который направлялся в Великобританию, сообщает Voix du Nord.

      В связи с инцидентом французская полиция арестовала двух водителей из Румынии.

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      Температура в холодильной камере составляла семь градусов ниже нуля. Мигранты получили легкое обморожение и были доставлены в больницу.

      Что известно о найденном грузовике с 39 трупами в Великобритании

      В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел.
      Известно, что прибыл он туда на пароме из Бельгии. Вероятнее всего люди не выжили во время нелегальной поездки. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.

      Среди погибших могли быть граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами. Предполагают, что в Британии "за новой жизнью" должны были отправиться около 100 человек – все они были жителями беднейших районов Вьетнама, передает Sky News.

      трупи велика британія

      Грузовик с 39 трупами в Британии / Getty images

      В то же время во Вьетнаме в соцсетях начали появляться сообщения семей, которые заявили о пропавших родных. Они отреагировали на сообщения прессы об идентификации жертв как китайцев. Вьетнамские семьи связались с посольством страны в Великобритании с просьбами о помощи.

      Важно! Сейчас есть по крайней мере 6 семей, которые боятся, что их близкие могут быть среди жертв в контейнере. Больше – читайте здесь.

      По словам родственников погибших, грузовик с погибшими был частью колонны из трех машин. Есть информация, что два грузовика доехали до конечной точки без происшествий, однако третий, в котором собственно и находились погибшие, задержали в неизвестном месте. Также не известно, куда именно прибыли два других грузовика.

      Полиция допросила троих подозреваемых по делу о 39 найденных телах в грузовике недалеко от Лондона. После этого их освободили под залог.

      blog_ava
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      27 октября
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      Теги: Новости Франции
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