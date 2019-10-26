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      Отравление Скрипалей в Солсбери: ВВС снимет об этом сериал

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      Отравление Скрипалей в Солсбери
      Отравление Скрипалей в Солсбери / censor.net.ua

      Студия ВВС начала работу над новым сериалом. На этот раз в основу сюжета ляжет подлинная история отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

      Известно, что съемки трехсерийного художественного фильма об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском городке уже стартовали, пишет The Guardian.

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      Но главный акцент в фильме будет сделан не на шпионской истории, а на драме города, когда солсберийцы на порогах собственных домов столкнулись с химическим оружием. Сценаристами стали журналисты-расследователи, которые ранее работали над этой темой – Деклан Лоун и Адам Паттерсон. Когда же зрители смогут увидеть сериал – пока не известно.


      Отравление Скрипалей в Солсбери

      Напомним, что бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим реагентом "Новичок" в марте 2018 года. Через несколько месяцев тем же веществом отравили и двух людей в соседнем Эймсбери. Прокуратура Британии в покушении на Скрипалей подозревает двух офицеров ГРУ – Александра Мишкина (Алесандра Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова).


      Алесандр Петров и Руслан Боширов

      К слову, в целом от отравления "Новичком" пострадали пять человек. Кроме Скрипалей, среди них был полицейский Ник Бейли, который отравился во время осмотра дома потерпевших россиян. Чарльз Роули и Дон Стерджесс пострадали после того, как мужчина подарил своей подруге флакон якобы с духами, который он нашел на улице. Стерджесс попользовалась веществом во флаконе как духами и через несколько дней умерла.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости России Жертвы Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
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