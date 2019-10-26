Отруєння Скрипалів у Солсбері: ВВС зніме про це серіал

Студія ВВС почала роботу над новим серіалом. Цього разу в основу сюжета ляже справжня історія про отруєння ексрозвідника Сергія Скрипаля і його доньки.

Відомо, що зйомки трисерійного художнього фільму про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у британському містечку вже стартували, пише The Guardian.

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Та головний акцент у фільмі буде зроблений не на шпигунській історії, а на драмі міста, коли солсберійці на порогах власних будинків зіткнулись з хімічною зброєю. Сценаристами стали журналісти-розслідувачі, які раніше працювали над цією темою – Деклан Лоун та Адам Паттерсон. Коли ж глядачі зможуть побачити серіал – наразі не відомо.



Отруєння Скрипалів у Солсбері

Нагадаємо, що колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли нервово-паралітичним реагентом "Новачок" у березні 2018 року. Через кілька місяців тією ж речовиною отруїли й двох людей у сусідньому Еймсбері. Прокуратура Британії у замаху на Скрипалів підозрює двох офіцерів ГРУ – Олександра Мішкіна (Олесандра Петрова) та Анатолія Чепігу (Руслана Боширова).



Олесандр Петров та Руслан Боширов

До слова, загалом від отруєння "Новачком" постраждали п'ятеро людей. Крім Скрипалів, серед них був поліцейський Нік Бейлі, який отруївся під час огляду будинку потерпілих росіян. Чарлз Роулі і Дон Стерджес постраждали після того, як чоловік подарував своїй подрузі флакон нібито з парфумами, який він знайшов на вулиці. Стерджес покористувалася речовиною у флаконі як парфумами і через кілька днів померла.