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      У Франції у вантажівці знайшли 8 мігрантів з обмороженнями

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      Фура з людьми
      Фура з людьми / Фото з відкритих джерел

      Вісьмох обморожених мігрантів у Франції знайшли у холодильній камері вантажівки, четверо з яких — діти.

      Митна служба виявила нелегалів при огляді в порту Кале, коли фура заїжджала на паром, який прямував до Великобританії, повідомляє Voix du Nord.

      У зв’язку з інцидентом французька поліція заарештувала двох водіїв з Румунії.

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      Температура в холодильній камері становила сім градусів нижче нуля. Мігранти отримали легке обмороження і були доставлені до лікарні.

      Що відомо про знайдену вантажівку з 39 трупами у Великій Британії

      В ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, знайшли 39 мертвих тіл. Відомо, що прибув він туди на поромі з Бельгії. Найімовірніше люди не вижили під час нелегальної мандрівки. Правозахисники та слідчі припускають, що історія може бути пов'язана із торгівлею людьми.

      Серед загиблих могли бути громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами. Припускають, що до Британії "за новим життям" мали вирушити близько 100 людей – усі вони були жителями найбідніших районів В'єтнаму, передає Sky News.

      трупи велика британія
      Вантажівка з 39 трупами у Британії / Getty images

      Водночас у В'єтнамі у соцмережах почали з'являтися повідомлення родин, які заявили про зниклих рідних. Вони відреагували на повідомлення преси про ідентифікацію жертв як китайців. В'єтнамські родини зв'язались з посольством країни у Великій Британії з проханнями про допомогу.

      Важливо! Наразі є принаймні 6 сімей, які бояться, що їх близькі можуть бути серед жертв у контейнері. Більше – читайте тут.

      За словами родичів загиблих, вантажівка із загиблими була частиною колони з трьох машин. Є інформація, що дві вантажівки доїхали до кінцевої точки без пригод, натомість третю, в якій власне й перебували загиблі, затримали у невідомому місці. Також не відомо, куди саме прибули дві інші вантажівки.

      Поліція допитала трьох підозрюваних у справі про 39 знайдених тіл у вантажівці неподалік Лондона. Після цього їх звільнили під заставу.

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      Теги: Новини Франції
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