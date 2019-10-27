Вантажівка з 39 трупами у Британії: підозрюваних випустили під заставу

Поліція допитала трьох підозрюваних у справі про 39 знайдених тіл у вантажівці неподалік Лондона. Після цього їх звільнили під заставу.

Зазначимо, що 38-річного та 46-річного чоловіків та 38-річну жінку затримали у п'ятницю, 25 жовтня. За даними поліції, всіх трьох допитали за підозрою у вчиненні злочину та торгівлі людьми, передає Sky News.

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Чоловіка і жінку (подружжя Томаса і Джоанни Махер, – 24 канал) з Воррінгтона звільнили під заставу до 11 листопада, а чоловіка з Північної Ірландії – до 13 листопада.

Хоча наперердодні 25-річному Морісу Робінсону з Північної Ірландії було пред'явлено звинувачення у 39 вбивствах, організації торгівлі людьми, сприянню незаконній імміграції та відмиванню грошей. 28 жовтня призначені слухання в Магістратському суді Челмсфорда, де і повинні заслухати справу Робінсона.



Водій вантажівки Моріс Робінсон, якого затримала поліція

До того ж, минулої доби у Британії арештували ще одного підозрюваного у вбивстві 39 людей. Так, 48-річного чоловіка схопили в аеропорту Лондона.

Що відомо про знайдену вантажівку з 39-тьма трупами.

В ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, знайшли 39 мертвих тіл. Відомо, що прибув він туди на поромі з Бельгії. Найімовірніше люди не вижили під час нелегальної мандрівки. Правозахисники та слідчі припускають, що історія може бути пов'язана із торгівлею людьми.



Вантажівка з 39 трупами у Британії / Getty images

Серед загиблих могли бути громадяни В'єтнаму, які подорожували з китайськими паспортами. Припускабють, що до Британії "за новим життям" мали вирушити близько 100 людей – усі вони були жителями найбідніших районів В'єтнаму, передає Sky News.

Водночас у В'єтнамі у соцмережах почали з'являтися повідомлення родин, які заявили про зниклих рідних. Вони відреагували на повідомлення преси про ідентифікацію жертв як китайців. В'єтнамські родини зв'язались з посольством країни у Великій Британії з проханнями про допомогу.

Важливо! Наразі є принаймні 6 сімей, які бояться, що їх близькі можуть бути серед жертв у контейнері. Більше – читайте тут.

За словами родичів загиблих, вантажівка із загиблими була частиною колони з трьох машин. Є інформація, що дві вантажівка доїхали до кінцевої точки без пригод, натомість третю, в якій власне й перебували загиблі, затримали у невідомому місці. Також не відомо, куди саме прибули дві інші вантажівки.