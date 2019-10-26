19:54
26 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Луашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, сьогодні
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Вантажівка з 39 трупами у Британії: поліція затримала ще одного підозрюваного

      516 Читать новость на русском
      Вантажівка з 39 трупами у Британії:
      Вантажівка з 39 трупами у Британії: / Getty images

      У Британії арештували ще одного підозрюваного у вбивстві 39 нелегалів, вантажівку з тілами яких виявили 23 жовтня неподалік Лондона.

      За інформацією Sky News, 48-річного чоловіка схопили в аеропорту Лондона. Його звинувачують у змові з метою торгівлі людьми і ненавмисному вбивстві.

      До слова: У вантажівці з трупами в Британії були в’єтнамці: моторошні деталі

      Раніше правоохоронці взяли під варту ще трьох підозрюваних, один із них –  водій вантажівки, якого затримали ще у перший день, коли виявили тіла. Це – 25-річний житель Північної Ірландії Мо Робінсон.

      Водій тягача Мо Робінсон
      Водій тягача Мо Робінсон, якого затримала поліція у справі про масове вбивство

      Згодом прокуратура повідомила, що загиблі є громадянами Китаю. Та є підозри, що десятеро загиблих – в'єтнамці з фальшивими китайськими паспортами.

      Зараз події у розслідуванні стрімко розвиваються і випливає багато нових деталей. Тож ми не можемо дуже нічого чітко прокоментувати. До справи взялися слідчі,
      – пояснив заступник шефа поліції міста Ессекс Піппа Майлс.

      Що відомо про знайдені тіла у вантажівці в Великій Британії? В ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, знайшли 39 мертвих тіл. Відомо, що прибув він туди на поромі з Бельгії. Найімовірніше люди не вижили під час нелегальної мандрівки. Правозахисники та слідчі припускають, що історія може бути пов'язана із торгівлею людьми. 

      blog_ava
      Зеленський прибув у Золоте і зустрівся з бійцями: відео словесної перепалки
      сьогодні
      30804
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Велика Британія Жертви Кримінальні новини Кримінал Китай Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      сьогодні , 19:00 Непривлекательная Россия и неинтересный Крым
      Злой Одессит 5852
      Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінський
      сьогодні , 16:02 Як покарає фракція "слуг народу" і при чому тут Олександр Дубінський
      Антон Голобородько 730
      Как "МакДональдс" и "Сникерс" изменили взгляды советских людей
      сьогодні , 16:00 Как "МакДональдс" и "Сникерс" изменили взгляды советских людей
      Максим Мирович 424
      Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      сьогодні , 08:40 Ставлення Трампа до України погіршилося через Путіна та Орбана, – Washington Post
      Світові Медіа 1694
      Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"
      сьогодні , 08:00 Осінь олігарха: Коломойський втратив перевагу у війні за "Приватбанк"
      Ярослав Голобородько 1750
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук