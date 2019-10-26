Вантажівка з 39 трупами у Британії: поліція затримала ще одного підозрюваного

У Британії арештували ще одного підозрюваного у вбивстві 39 нелегалів, вантажівку з тілами яких виявили 23 жовтня неподалік Лондона.

За інформацією Sky News, 48-річного чоловіка схопили в аеропорту Лондона. Його звинувачують у змові з метою торгівлі людьми і ненавмисному вбивстві.

До слова: У вантажівці з трупами в Британії були в’єтнамці: моторошні деталі

Раніше правоохоронці взяли під варту ще трьох підозрюваних, один із них – водій вантажівки, якого затримали ще у перший день, коли виявили тіла. Це – 25-річний житель Північної Ірландії Мо Робінсон.



Водій тягача Мо Робінсон, якого затримала поліція у справі про масове вбивство

Згодом прокуратура повідомила, що загиблі є громадянами Китаю. Та є підозри, що десятеро загиблих – в'єтнамці з фальшивими китайськими паспортами.

Зараз події у розслідуванні стрімко розвиваються і випливає багато нових деталей. Тож ми не можемо дуже нічого чітко прокоментувати. До справи взялися слідчі,

– пояснив заступник шефа поліції міста Ессекс Піппа Майлс.

Що відомо про знайдені тіла у вантажівці в Великій Британії? В ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні міста Грейс в Ессексі, знайшли 39 мертвих тіл. Відомо, що прибув він туди на поромі з Бельгії. Найімовірніше люди не вижили під час нелегальної мандрівки. Правозахисники та слідчі припускають, що історія може бути пов'язана із торгівлею людьми.