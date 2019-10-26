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      Грузовик с 39 трупами в Британии: полиция задержала еще одного подозреваемого

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      Грузовик с 39 трупами в Британии:
      Грузовик с 39 трупами в Британии: / Getty images

      В Британии арестовали еще одного подозреваемого в убийстве 39 нелегалов, грузовик с телами которых обнаружили 23 октября недалеко от Лондона.

      По информации Sky News, 48-летнего мужчину схватили в аэропорту Лондона. Его обвиняют в сговоре с целью торговли людьми и непредумышленном убийстве.

      К слову: В грузовике с трупами в Британии были вьетнамцы: жуткие детали

      Ранее правоохранители взяли под стражу еще трех подозреваемых, один из них – водитель грузовика, которого задержали еще в первый день, когда обнаружили тела. Это – 25-летний житель Северной Ирландии Мо Робинсон.

      Водій тягача Мо Робінсон
      Водитель грузовика Мо Робинсон, которого задержала полиция по делу о массовом убийстве

      Впоследствии прокуратура сообщила, что погибшие являются гражданами Китая. Но есть подозрения, что десять погибших – вьетнамцы с фальшивыми китайскими паспортами.

      Сейчас события в расследовании стремительно развиваются и появляется много новых деталей. Поэтому мы не можем очень ничего четко прокомментировать. За дело взялись следователи,
      – пояснил заместитель шефа полиции города Эссекс Пиппа Майлс.

      Что известно об обнаружении тел в грузовике в Великобритании?
      В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел. Известно, что прибыл он туда на пароме из Бельгии. Скорее всего люди не выжили во время нелегального путешествия. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.

      blog_ava
      В грузовике с трупами в Британии были вьетнамцы: жуткие детали
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Расследования Китай Криминал Криминальные новости Жертвы Великобритания
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