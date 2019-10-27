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      Грузовик с 39 трупами в Британии: подозреваемых выпустили под залог

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      Грузовик с 39 трупами в Британии
      Грузовик с 39 трупами в Британии / 24 канал

      Полиция допросила трех подозреваемых по делу о 39 найденных телах в грузовике неподалеку от Лондона. После этого их освободили под залог.

      Отметим, что 38-летнего и 46-летнего мужчин и 38-летнюю женщину задержали в пятницу, 25 октября. По данным полиции, всех троих допросили по подозрению в совершении преступления и торговле людьми, передает Sky News.

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      Мужчину и женщину (супруги Томаса и Джоанны Махер – 24 канал) с Уоррингтона освободили под залог до 11 ноября, а мужчину из Северной Ирландии – до 13 ноября.

      Хотя накануне 25-летнему Морису Робинсону из Северной Ирландии было предъявлено обвинение в 39 убийствах, организации торговли людьми, содействию незаконной иммиграции и отмыванию денег. 28 октября назначены слушания в магистратском суде Челмсфорда, где и должны заслушать дело Робинсона.

      Водій тягача Мо Робінсон
      Водитель грузовика Морис Робинсон, которого задержала полиция

      К тому же, за минувшие сутки в Британии арестовали еще одного подозреваемого в убийстве 39 человек. Так, 48-летнего мужчину схватили в аэропорту Лондона.

      Что известно о найденном грузовике с 39-ю трупами

      В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне города Грейс в Эссексе, нашли 39 мертвых тел. Известно, что прибыл он туда на пароме из Бельгии. Скорее всего люди не выжили во время нелегального путешествия. Правозащитники и следователи предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.

      Вантажівка з 39 трупами у Британії: / Getty images
      Грузовик с 39 трупами в Британии / Getty images

      Среди погибших могли быть граждане Вьетнама, которые путешествовали с китайскими паспортами. Предполагают, что в Британию "за новой жизнью" должны были отправиться около 100 человек – все они были жителями бедных районов Вьетнама, передает Sky News.

      В то же время во Вьетнаме в соцсетях начали появляться сообщения семей, заявивших о пропавших родных. Они отреагировали на сообщения прессы об идентификации жертв как китайцев. Вьетнамские семьи связались с посольством страны в Великобритании с просьбами о помощи.

      Важно! Сейчас есть по крайней мере 6 семей, которые боятся, что их близкие могут быть среди жертв в контейнере. Больше – читайте тут.

      По словам родственников погибших, грузовик с погибшими был частью колонны из трех машин. Есть информация, что два грузовик доехали до конечной точки без происшествий, зато третий, в котором собственно и находились погибшие, задержали в неизвестном месте. Также известно, куда именно прибыли два других грузовика.

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Криминал Криминальные новости Судьи Великобритания Расследования
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