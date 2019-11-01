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      Посол Франції роз'яснив скандальну заяву Макрона про українських мігрантів

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      Слова Макрона про українських мігрантів були вирвані з контексту
      Слова Макрона про українських мігрантів були вирвані з контексту / francais.rt.com

      Слова президента Франції Еммануеля Макрона про так звані "нелегальні українські банди" були вирвані з контексту. Париж не має жодних претензій до українців, які подорожують їх країною.

      Через скандальну заяву Макрона до Міністерства закордонних справ України був запрошений посол Франції Етьєна де Понсена. Він і роз'яснив висловлювання президента Макрона щодо українців.

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      Посол відзначив, що французька сторона немає претензій до громадян України, які подорожують Францією. Відтак, слова Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту
      – наголосив де Понсен.

      Також українська та французька сторони підтвердили, що між Києвом і Парижем існує повне розуміння і співпраця в реалізації домовленостей про пересування громадян обох країн.

      Яку скандальну заяву зробив Макрон? Французький лідер Еммануель Макрон у своєму інтерв'ю місцевому виданню порівняв "нелегальні українські банди" з легальними туристами з африканських країн. Зокрема, він сказав, що "надає перевагу легальним мігрантам Гвінеї чи Кот-д'Івуару, аніж нелегальним бандам з України чи Болгарії".

      У Франції Макрона одразу ж звинуватили у спробі підіграти прихильникам правих поглядів та відібрати голоси у Марі Ле Пен на майбутніх президентських виборах.

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      сьогодні
      10333
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Франції Еммануель Макрон Іммігранти МЗС України Скандал
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