Посол Франції роз'яснив скандальну заяву Макрона про українських мігрантів

Слова президента Франції Еммануеля Макрона про так звані "нелегальні українські банди" були вирвані з контексту. Париж не має жодних претензій до українців, які подорожують їх країною.

Через скандальну заяву Макрона до Міністерства закордонних справ України був запрошений посол Франції Етьєна де Понсена. Він і роз'яснив висловлювання президента Макрона щодо українців.

Важливо: Зеленський знову поговорив з Макроном: що відомо

Посол відзначив, що французька сторона немає претензій до громадян України, які подорожують Францією. Відтак, слова Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту

– наголосив де Понсен.

Також українська та французька сторони підтвердили, що між Києвом і Парижем існує повне розуміння і співпраця в реалізації домовленостей про пересування громадян обох країн.

Яку скандальну заяву зробив Макрон? Французький лідер Еммануель Макрон у своєму інтерв'ю місцевому виданню порівняв "нелегальні українські банди" з легальними туристами з африканських країн. Зокрема, він сказав, що "надає перевагу легальним мігрантам Гвінеї чи Кот-д'Івуару, аніж нелегальним бандам з України чи Болгарії".



У Франції Макрона одразу ж звинуватили у спробі підіграти прихильникам правих поглядів та відібрати голоси у Марі Ле Пен на майбутніх президентських виборах.