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      Посол Франции разъяснил скандальное заявление Макрона об украинских мигрантах

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      Слова Макрона про украинских мигрантов были вырваны из контекста
      Слова Макрона про украинских мигрантов были вырваны из контекста / francais.rt.com

      Слова президента Франции Эммануэля Макрона о так называемых "нелегальных украинских бандах" были вырваны из контекста. Париж не имеет никаких претензий к украинцам, путешествующим по их стране.

      Из-за скандального заявления Макрона в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Франции Этьен де Понсен. Он и объяснил высказывание президента Макрона относительно украинцев.

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      Посол отметил, что французская сторона не имеет претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией. Следовательно, слова Макрона, которые касались проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста
      – отметил де Понсен.

      Также украинская и французская стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

      Какое скандальное заявление сделал Макрон?Французский лидер Эммануэль Макрон в своем интервью местному изданию сравнил "нелегальные украинские банды" с легальными туристами из африканских стран. В частности, он сказал, что "предпочитает легальным мигрантам Гвинеи или Кот-д'Ивуара, чем нелегальным бандам из Украины или Болгарии".

      Во Франции Макрон сразу же обвинили в попытке подыграть сторонникам правых взглядов и отобрать голоса у Мари Ле Пен на предстоящих президентских выборах.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Скандал МИД Украины Иммигранты Эммануэль Макрон Новости Франции
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