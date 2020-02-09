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      Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь: детали сделки

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      Александр Лукашенко и Владимир Путин / Global Look Press

      Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь в 2020 году. Президент РФ пообещал снять ограничения относительно допуска к транзитной трубы "Транснефти".

      Переговоры президентов состоялись в Сочи 7 февраля. Об этом заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, сообщает "БЕЛТА".

      Знайте больше: Путин и Лукашенко в Сочи – о чем договорились

      Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым ценам, и не более,
      – сказал Крутой.

      Он отметил, что это было главным требованием президента Лукашенко. По словам белорусского вице-премьера, Путин пообещал способствовать тому, чтобы российские компании продавали нефть в Беларусь именно на таких условиях.

      Кроме того, Крутой заявил, что Минск будет вести переговоры по поставкам нефти со всеми субъектами российского нефтяного рынка, а не только с крупными компаниями.

      Путин назначил заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака ответственным по работе с Беларусью на нефтяном рынке.

      Почему между Россией и Беларусью возникли споры о нефти

      • Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию в ряде вопросов.
         
      • Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусский лидер возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.
         
      • Впоследствии, в Беларуси заявляли о поиске альтернативных источников.
         
      • Россия прекратила поставлять Беларуси нефть, но это продлилось лишь несколько дней. Последняя смогла добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.

      Интересно! Белорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не самыми большими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер обратился к банальному шантажу, чтобы завоевать для своего государства лучшие условия.

      Что известно о возможной интеграции Беларуси с Россией

      В Госдуме России подготовили проект Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий относительно интеграции находится на завершающей стадии.

      Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о:

      • единственном Налоговом кодексе;
      • Гражданском кодексе;
      • внешнеполитической торговле;
      • планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии;
      • объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка;
      • создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии;
      • частично объединить платежные системы;
      • с 2021 года ввести единый доступ к госзакупкам.

      Белорусские оппозиционеры несколько раз выходили на акции протеста, поскольку опасаются, что итогом переговоров Путина с Лукашенко об углублении интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства может стать фактическая потеря Беларусью ее суверенитета. 

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости России Новости Украины Владимир Путин Александр Лукашенко нефть Новости Беларуси Новости политики
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