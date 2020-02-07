Путин и Лукашенко в Сочи: о чем договорились

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи они обсудили некоторые исторические моменты, а также политику других постсоветских стран. При этом Лукашенко не сообщил, договорился ли с Путиным об углублении интеграции государств.

"Мы (с Путиным) действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", – сказал Лукашенко в начале переговоров с Путиным, сообщает "Интерфакс".

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По словам президента Беларуси, на встрече обсуждались не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но и темы, "которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза: и политика, которая сейчас проводится нами ними".

"В общем, о многом поговорили (в узком составе), ну и дошли до современности. И решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор", – рассказал Лукашенко.

Он отметил, что затем в переговорах будет сделана пауза, поскольку к некоторым вопросам можно будет вернуться, когда приедут члены российской делегации, не попавшие из-за непогоды в Сочи: "Небо будто бы уже прояснилось. Поэтому тогда мы и продолжим наш разговор".

А вообще есть о чем говорить, есть над чем работать,

– резюмировал Лукашенко.

Заметим, что ранее 7 февраля Путин и Лукашенко продолжили переговоры в расширенном составе, несмотря на отсутствие части российской делегации, самолет которой не смог приземлиться в Сочи из-за непогоды. Перед этим Путин сообщил, что провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет.

"У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора (разговаривали наедине), коснулись многих вопросов, представляющих взаимный интерес", – сказал Путин.

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"Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а затем еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, этот день, безусловно, будет полезным", – резюмировал президент России.

Что известно о возможной интеграции Беларуси с Россией

В Госдуме России подготовили проект Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по интеграции находится на завершающей стадии.

Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о:

единственном Налоговом кодексе;

Гражданском кодексе;

внешнеполитической торговле;

планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии;

объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка;

создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии;

частично объединить платежные системы;

с 2021 года ввести единый доступ к госзакупкам.

Белорусские оппозиционеры несколько раз выходили на акции протеста, поскольку опасаются, что итогом переговоров Путина с Лукашенко об углублении интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства может стать фактическая потеря Беларусью ее суверенитета.