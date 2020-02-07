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      Путин и Лукашенко в Сочи: о чем договорились

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      Путин и Лукашенко в Сочи на встрече: договорились или не договорились об интеграции / Getty Images

      Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи они обсудили некоторые исторические моменты, а также политику других постсоветских стран. При этом Лукашенко не сообщил, договорился ли с Путиным об углублении интеграции государств.

      "Мы (с Путиным) действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", – сказал Лукашенко в начале переговоров с Путиным, сообщает "Интерфакс".

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      По словам президента Беларуси, на встрече обсуждались не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но и темы, "которые касаются и многих наших соседей, стран бывшего Советского Союза: и политика, которая сейчас проводится нами ними".

      "В общем, о многом поговорили (в узком составе), ну и дошли до современности. И решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор", – рассказал Лукашенко.

      Он отметил, что затем в переговорах будет сделана пауза, поскольку к некоторым вопросам можно будет вернуться, когда приедут члены российской делегации, не попавшие из-за непогоды в Сочи: "Небо будто бы уже прояснилось. Поэтому тогда мы и продолжим наш разговор".

      А вообще есть о чем говорить, есть над чем работать,
      – резюмировал Лукашенко.

      Заметим, что ранее 7 февраля Путин и Лукашенко продолжили переговоры в расширенном составе, несмотря на отсутствие части российской делегации, самолет которой не смог приземлиться в Сочи из-за непогоды. Перед этим Путин сообщил, что провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет.

      "У нас вопросов много, мы с Александром Григорьевичем почти час или полтора (разговаривали наедине), коснулись многих вопросов, представляющих взаимный интерес", – сказал Путин.

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      "Поэтому сейчас можем продолжить в более широком составе, а затем еще подождем наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, этот день, безусловно, будет полезным", – резюмировал президент России.

      Что известно о возможной интеграции Беларуси с Россией

      В Госдуме России подготовили проект Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по интеграции находится на завершающей стадии.

      Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о:

      • единственном Налоговом кодексе;
      • Гражданском кодексе;
      • внешнеполитической торговле;
      • планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии;
      • объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка;
      • создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии;
      • частично объединить платежные системы;
      • с 2021 года ввести единый доступ к госзакупкам.

      Белорусские оппозиционеры несколько раз выходили на акции протеста, поскольку опасаются, что итогом переговоров Путина с Лукашенко об углублении интеграции РФ и Беларуси в рамках Союзного государства может стать фактическая потеря Беларусью ее суверенитета.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Александр Лукашенко Новости Беларуси
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