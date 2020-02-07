Путін і Лукашенко в Сочі: про що домовилися

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 7 лютого в Сочі вони обговорили деякі історичні моменти, а також політику інших пострадянських країн. При цьому Лукашенко не повідомив, чи домовився з Путіним про поглиблення інтеграції держав.

"Ми (з Путіним) справді багато про що поговорили, дійшли до глибини сивих часів нашого спільного життя в одній державі, обговорили багато історичних дат і моментів, вони відомі", – сказав Лукашенко на початку переговорів з Путіним, повідомляє "Интерфакс".

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За словами президента Білорусі, на зустрічі обговорювали не тільки питання, що становлять взаємний інтерес, але й теми, "які стосуються і багатьох наших сусідів, країн колишнього Радянського Союзу: та політика, яка зараз проводиться нами, ними".

"Загалом, багато про що поговорили (у вузькому складі), ну і дійшли до сучасності. І вирішили вже не один на один, а з людьми, які залучені в цей процес, продовжити нашу розмову", – розповів Лукашенко.

Він зазначив, що потім у переговорах буде зроблена пауза, оскільки до деяких питань можна буде повернутися, коли приїдуть члени російської делегації, що не потрапили через негоду в Сочі: "Небо нібито вже прояснилося. Тому тоді ми і продовжимо нашу розмову".

А взагалі є про що говорити, є над чим працювати,

– резюмував Лукашенко.

Зауважимо, що раніше 7 лютого Путін і Лукашенко продовжили переговори в розширеному складі, не дивлячись на відсутність частини російської делегації, літак з якою не зміг приземлитися в Сочі через негоду. Перед цим Путін повідомив, що провів переговори з Лукашенком у форматі тет-а-тет.

"У нас питань багато, ми з Олександром Григоровичем майже годину або півтори (розмовляли наодинці), торкнулися багатьох питань, які становлять взаємний інтерес", – сказав Путін.

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"Тому зараз можемо продовжити в ширшому складі, а потім ще почекаємо наших колег і перейдемо до другого раунду. Думаю, цей день, безумовно, буде корисним", – резюмував президент Росії.

Що відомо про ймовірну інтеграцію Білорусі з Росією

У Держдумі Росії підготували проєкт Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо інтеграції перебуває на завершальній стадії.

Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про:

єдиний Податковий кодекс;

Громадянський кодекс;

зовнішньополітичну торгівлю;

планують уніфікувати облік власності та соцгарантії;

об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки;

створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії;

частково об'єднати платіжні системи;

з 2021 року запровадити єдиний доступ до держзакупівель.

Білоруські опозиціонери кілька разів виходили на акції протесту, бо побоюються, що підсумком переговорів Путіна з Лукашенком про поглиблення інтеграції РФ та Білорусі у межах Союзної держави може стати фактична втрата Білоруссю її суверенітету.