Нас раком поставили: Лукашенко знову поскаржився на Росію через нафтовий конфлікт – відео

Президент Білорусії Олександр Лукашенко знову прокоментував конфлікт з Росією через поставки нафти і газу. За його словами, Росія наплювала на союзні відносини між державами.

Про це він розповів під час робочої поїздки на завод газетного паперу у білоруському Шклові.

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Ми тремтимо, боїмося свою країну захистити. Досить дивитися по сторонах і бути пухнастими та білими. У нас є свої інтереси, своя державу і свій народ і ми повинні його захистити,

– сказав Лукашенко.

Дивіться відео обурення Лукашенка через конфлікт з Росією:

Чому між Росією та Білоруссю виникли суперечки про нафту

Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони вперто не могли дійти згоди у низці питань.

Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Білоруський лідер обурився пропозицією Росії купувати нафту за цінами, вищими від світових.

Згодом Росія припинила постачати Білорусі нафту, але це протривало лише декілька днів. Остання змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.

Цікава думка! Білоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку. Втім експерти не виключають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови.