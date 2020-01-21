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      Нафтовий конфлікт Росії та Білорусі: Мінськ знайшов ще одну альтернативу

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      Білорусь почала закуповувати нафту з Норвегії на тлі конфлікту з РФ / ТАСС

      "Білоруська нафтова компанія" в січні купить партію норвезької нафти із родовища Johan Sverdrup. Білорусь сподівається на продовження такої співпраці.

      Норвезьку нафту доставлять в Білорусь через литовський порт Клайпеда, пише DW. Норвезький танкер Breiviken має прибути у Клайпеду 22 січня.

      Цікаво: Заміна російській нафті: Білорусь розглядає Україну як можливого постачальника

      Звідти нафта буде доставлена до Новополоцького нафтопереробного заводу залізницею. На танкері – 80 000 тонн нафти. Після отримання першої партії палива білоруська сторона має намір продовжувати переговори про подальші поставки.

      Білоруське видання Tut.by зазначає, що залізничні поставки нафти з Клайпеди обійдуться Мінську приблизно в 20 доларів за тонну. Це значно дорожче транспортування палива по нафтопроводах.

      Угоду уклали на тлі розбіжностей між Москвою і Мінськом з питання ціни на енергоносії, через що Росія на початку січня припинила поставки нафти в Білорусь.

      Чому між Росією та Білоруссю виникли суперечки про нафту

      • Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони вперто не могли дійти згоди у низці питань.
      • Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Білоруський лідер обурився пропозицією Росії купувати нафту за цінами, вищими від світових.
      • Згодом зайшла мова про пошук альтернативних джерел. Раніше представник антимонопольного відомства Білорусі сказав, що країни провалили переговори про транзит нафти й нафтопродуктів до Європи.

      Білоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку. Втім експерти не виключають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови.

      • Згодом Росія припинила постачати Білорусі нафту, але це протривало лише декілька днів. Остання змогла домогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Нафта Новини Білорусі Норвегія
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