Нафтовий конфлікт Росії та Білорусі: Мінськ знайшов ще одну альтернативу

"Білоруська нафтова компанія" в січні купить партію норвезької нафти із родовища Johan Sverdrup. Білорусь сподівається на продовження такої співпраці.

Норвезьку нафту доставлять в Білорусь через литовський порт Клайпеда, пише DW. Норвезький танкер Breiviken має прибути у Клайпеду 22 січня.

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Звідти нафта буде доставлена до Новополоцького нафтопереробного заводу залізницею. На танкері – 80 000 тонн нафти. Після отримання першої партії палива білоруська сторона має намір продовжувати переговори про подальші поставки.

Білоруське видання Tut.by зазначає, що залізничні поставки нафти з Клайпеди обійдуться Мінську приблизно в 20 доларів за тонну. Це значно дорожче транспортування палива по нафтопроводах.

Угоду уклали на тлі розбіжностей між Москвою і Мінськом з питання ціни на енергоносії, через що Росія на початку січня припинила поставки нафти в Білорусь.