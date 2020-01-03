Після довгих суперечок Росія таки припинила постачати нафту Білорусі

Росія та Білорусь довго сперечалися про новий контракт на постачання нафти, позаяк попередній закінчувався 1 січня 2020 року. Країни так і не змогли дійти згоди, тож у п'ятницю, 3 січня, Росія таки припинила постачання нафти Білорусі.

Попри припинене постачання, два нафтопереробні заводи, які функціонують у Білорусі, продовжують працювати, але їх загруженість знижено до мінімуму. Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на "Белнафтохім".

Важливо! Після розмови з Путіним Лукашенко доручив знайти альтернативу російській нафті

Поставки російської нафти не здійснюються. Завантаження нафтопереробних заводів знижена до мінімального технологічно дозволеного рівня,

– повідомили у компанії.

Там також зазначили, що білоруська влада пропрацьовує шляхи для пошуку нових контрактів на постачання нафти ще у січні, зокрема, з альтернативних Росії джерел.

Водночас у "Транснафті" зазначили, що зупинка прямого постачання жодним чином не вплинула на транзит російської нафти. Мовляв, територією Білорусі він здійснюється у звичних обсягах.

Що відомо про нафтовий спір

Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони вперто не могли дійти згоди у низці питань.

Раніше Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Згодом зайшла мова про пошук альтернативних джерел.

Булоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку. Втім експерти не виключають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови.