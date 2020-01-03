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      После долгих споров Россия таки прекратила поставлять нефть Беларуси

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      Беларусь больше не получает российскую нефть / dt.ua

      Россия и Беларусь долго спорили о новом контракте на поставку нефти, поскольку предыдущий заканчивался 1 января 2020 года. Страны так и не смогли прийти к согласию, поэтому в пятницу, 3 января, Россия таки прекратила поставки нефти Белоруссии.

      Несмотря на прекращение поставки, два нефтеперерабатывающих завода, которые функционируют в Беларуси, продолжают работать, но их загруженности снижена до минимума. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на "Белнефтехим".

      Важно! После разговора с Путиным Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

      Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически допустимого уровня,
      – сообщили в компании.

      Там также отметили, что белорусская власть прорабатывает пути для поиска новых контрактов на поставки нефти еще в январе, в частности, из альтернативных России источников.

      В то же время в "Транснефти" отметили, что остановка прямой поставки никоим образом не повлияла на транзит российской нефти. Мол, по территории Беларуси осуществляется в привычных объемах.

      Что известно о нефтяном споре

      Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию по ряду вопросов.

      Ранее Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Потом зашла речь о поиске альтернативных источников.

      Булорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не крупнейшими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер прибег к банальному шантажу, чтобы завоевать для своей страны лучшие условия.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Александр Лукашенко Новости России Новости Беларуси нефть
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