После разговора с Путиным Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил как можно быстрее завершить нефтяные переговоры с Россией и найти альтернативные источники ее поставок. Интересно, что сделал он это сразу после двух подряд разговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 30 и 31 декабря 2019 года.

Говорится о поставках железнодорожным транспортом из балтийских портов, а также об альтернативных поставках нефтепровода "Дружба", сообщает "Медуза".

Интересно: Лукашенко предложил России войти в состав Беларуси

Поручение о поиске альтернативы российской нефти Александр Лукашенко дал во время совещания с руководством нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси.

Поиски Беларусью альтернативных источников нефти

Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию по ряду вопросов.

Ранее Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Потом зашла речь о поиске альтернативных источников.

Булорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не крупнейшими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер прибег к банальному шантажу, чтобы завоевать для своей страны лучшие условия.