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      После разговора с Путиным Лукашенко поручил найти альтернативу российской нефти

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      Лукашенко опять шантажирует Путина альтернативными источниками нефти / tass.ru

      Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил как можно быстрее завершить нефтяные переговоры с Россией и найти альтернативные источники ее поставок. Интересно, что сделал он это сразу после двух подряд разговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 30 и 31 декабря 2019 года.

      Говорится о поставках железнодорожным транспортом из балтийских портов, а также об альтернативных поставках нефтепровода "Дружба", сообщает "Медуза".

      Интересно: Лукашенко предложил России войти в состав Беларуси

      Поручение о поиске альтернативы российской нефти Александр Лукашенко дал во время совещания с руководством нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси.

      Поиски Беларусью альтернативных источников нефти

      Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию по ряду вопросов.

      Ранее Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Потом зашла речь о поиске альтернативных источников.

      Булорусский президент хотел привлечь к этому США или Саудовскую Аравию, которые являются едва ли не крупнейшими конкурентами России на нефтяном рынке. Впрочем, эксперты не исключают, что белорусский лидер прибег к банальному шантажу, чтобы завоевать для своей страны лучшие условия.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости России нефть Новости Беларуси Владимир Путин Александр Лукашенко
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