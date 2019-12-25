Лукашенко предложил России войти в состав Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил России войти в состав его страны. Это уже не первое подобное предложение Лукашенко.

Об этом он заявил в интервью главному редактору "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.

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Вы хотите общего президента – выборы. А совсем простой вариант, который будет воспринят и в России, и в Беларуси в плане единого государства – вы вступаете в состав Беларуси. Что, россияне будут против? Нет. Белорусы тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси,

– сказал Лукашенко во время обсуждения вопроса формата Союзного государства.

По мнению Лукашенко, несправедливо говорить только о присоединении Беларуси к России.

Отметим, что это уже не первое подобное высказывание Лукашенко. В марте 2019 года он заявил о слухах по поводу включения Беларуси в состав другой страны.

В Минске люди вышли на протест против интеграции Беларуси с Россией. Протестующие с национальными флагами держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". С криками "Да здравствует Беларусь!" активисты рвали и жгли портреты Путина. Во время акции на площадь пришли неизвестные в гражданском и устроили столкновения с активистами.

Основное об интеграции Беларуси с Россией: