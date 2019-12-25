Лукашенко предложил России войти в состав Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко в шутку предложил России войти в состав его страны. Это уже не первое подобное предложение Лукашенко.
Об этом он заявил в интервью главному редактору "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.
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Вы хотите общего президента – выборы. А совсем простой вариант, который будет воспринят и в России, и в Беларуси в плане единого государства – вы вступаете в состав Беларуси. Что, россияне будут против? Нет. Белорусы тоже. Слушайте: Россия входит в состав Беларуси,
– сказал Лукашенко во время обсуждения вопроса формата Союзного государства.
По мнению Лукашенко, несправедливо говорить только о присоединении Беларуси к России.
Отметим, что это уже не первое подобное высказывание Лукашенко. В марте 2019 года он заявил о слухах по поводу включения Беларуси в состав другой страны.
В Минске люди вышли на протест против интеграции Беларуси с Россией. Протестующие с национальными флагами держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". С криками "Да здравствует Беларусь!" активисты рвали и жгли портреты Путина. Во время акции на площадь пришли неизвестные в гражданском и устроили столкновения с активистами.
Основное об интеграции Беларуси с Россией:
- Недавно в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" якобы находится на завершающей стадии.
- Россия и Беларусь теперь ведут переговоры о едином Налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле. Планируется унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка; создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии; частично объединить платежные системы, а с 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.
- Накануне очередной акции протеста состоялась встреча президентов России и Беларуси. На переговорах президенты Путин и Лукашенко согласовали очередные условия интеграции. По информации министра экономического развития России Максима Орешкина, несогласованные карты касаются газовой, нефтяной и налоговой отраслей.