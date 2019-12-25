Лукашенко запропонував Росії увійти до складу Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко жартома запропонував Росії увійти до складу його країни. Це вже не перша подібна пропозиція Лукашенка.

Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору "Ехо Москви" Олексію Венедиктову.

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Ви хочете загального президента – вибори. А зовсім простий варіант, який буде сприйнятий і в Росії, і в Білорусії в плані єдиної держави – ви вступаєте до складу Білорусії. Що, росіяни будуть проти? Ні. Білоруси теж. Слухайте: Росія входить до складу Білорусії,

– сказав Лукашенко під час обговорення питання формату Союзної держави.

На думку Лукашенка, несправедливо говорити лише про приєднання Білорусі до Росії.

Відзначимо, що це вже не перше подібне висловлювання Лукашенка. У березні 2019 року він заявив про чутки з приводу включення Білорусії до складу іншої країни.

В Мінську люди вийшли на протест проти інтеграції Білорусі з Росією . Протестувальники з національними прапорами тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали і палили портрети Путіна. Під час акції на площу прийшли невідомі в цивільному і влаштували сутички з активістами.

Основне про інтеграцію Білорусі з Росією: