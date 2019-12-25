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      Лукашенко запропонував Росії увійти до складу Білорусі

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      Олександр Лукашенко / belta.by

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко жартома запропонував Росії увійти до складу його країни. Це вже не перша подібна пропозиція Лукашенка.

      Про це він заявив в інтерв'ю головному редактору "Ехо Москви" Олексію Венедиктову.

      До теми: Ми в центрі котла: Лукашенко впевнений, що НАТО у випадку агресії захистить Білорусь від Росії

      Ви хочете загального президента – вибори. А зовсім простий варіант, який буде сприйнятий і в Росії, і в Білорусії в плані єдиної держави – ви вступаєте до складу Білорусії. Що, росіяни будуть проти? Ні. Білоруси теж. Слухайте: Росія входить до складу Білорусії,
      – сказав Лукашенко під час обговорення питання формату Союзної держави.

      На думку Лукашенка, несправедливо говорити лише про приєднання Білорусі до Росії.

      Відзначимо, що це вже не перше подібне висловлювання Лукашенка. У березні 2019 року він заявив про чутки з приводу включення Білорусії до складу іншої країни.

      В Мінську люди вийшли на протест проти інтеграції Білорусі з Росією. Протестувальники з національними прапорами тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали і палили портрети Путіна. Під час акції на площу прийшли невідомі в цивільному і влаштували сутички з активістами.

      Основне про інтеграцію Білорусі з Росією:

      • Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" нібито перебуває на завершальній стадії.
      • Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю. Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки; створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії; частково об'єднати платіжні системи, а з 2021 року запровадять єдиний доступ до держзакупівель.
      • Напередодні чергової акції протестів відбулася зустріч президентів Росії та Білорусі. На переговорах президенти Путін та Лукашенко узгоджували чергові умови інтеграції. За інформацією міністра економічного розвитку Росії Максима Орешкіна, неузгоджені карти стосуються газової, нафтової та податкової галузей.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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