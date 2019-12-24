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      Ми в центрі котла: Лукашенко впевнений, що НАТО у випадку агресії захистить Білорусь від Росії

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      Олександр Лукашенко / echo.msk.ru

      Олександр Лукашенко впевнений, що країни НАТО вчасно відреагують, якщо Росія спробує порушити суверенітет Білорусі. При цьому, на думку президента Білорусі, подібний "головний біль" Росії не потрібний.

      Про це він заявив в інтерв'ю "Ехо Москви"

      До теми: Путін: російський і білоруський народ – майже те саме, як і з українцями

      Водночас, Лукашенко заявив, що не відчуває зараз зростання загрози суверенітету Білорусі. За його словами, загроза Білорусі стане загрозою для країн НАТО. 

      Лукашенко пообіцяв, що поки він при владі, ніяких подібних загроз не виникне.

      Він також відзначив, що сьогодні інтереси Заходу та Сходу перетинаються у Білорусі.

      Ми перебуваємо у центрі "котла". Тому треба себе поводити настільки тонко і акуратно, щоб тебе не зварили у цьому котлі,
      – додав президент Білорусі.

      Відзначимо, що раніше начальник генштабу Білорусі Олег Бєлоконєв заявив, що Мінськ веде переговори з НАТО щодо формату масштабних військових навчань. За його словами, умовою проведення маневрів є те, що Білорусь і РФ повинні бути союзниками.

      В Мінську люди вийшли на протест проти інтеграції Білорусі з Росією. Протестувальники з національними прапорами тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали і палили портрети Путіна. Під час акції на площу прийшли невідомі в цивільному і влаштували сутички з активістами.

      Основне про інтеграцію Білорусі з Росією:

      • Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" нібито перебуває на завершальній стадії.
      • Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю. Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки; створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії; частково об'єднати платіжні системи, а з 2021 року запровадять єдиний доступ до держзакупівель.
      • Напередодні чергової акції протестів відбулася зустріч президентів Росії та Білорусі. На переговорах президенти Путін та Лукашенко узгоджували чергові умови інтеграції. За інформацією міністра економічного розвитку Росії Максима Орешкіна, неузгоджені карти стосуються газової, нафтової та податкової галузей.
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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Олександр Лукашенко Новини політики Новини Білорусі НАТО
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