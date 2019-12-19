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      Путін: російський і білоруський народ – майже те саме, як і з українцями

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      Путін вважає, що росіяни з українцями і білорусами – одне і те ж / ТАСС

      Володимир Путін задоволений зближенням із Білоруссю у межах Союзної держави. Очільник Кремля вважає, що російський і білоруський народ – майже одне і те ж.

      Так Путін оцінив і українців, про це президент країни-агресора заявив під час пресконференції 19 грудня. 

      Останні події: Протести у Білорусі проти інтеграції з Росією – затримали організатора

      Таким чином російський лідер відповів на запитання про перспективи створення Союзної держави з Білоруссю. Таке рішення він вважає правильним.

      Російський і білоруський народ, по-моєму. те ж саме, що й український і російський – майже одне і те ж. В етнічному сенсі слова і з погляду нашої історії, духовник витоків,
      – заявив він. 

      Путін додав, що "дуже радий через зближення з Білоруссю" і бачить у цьому певний прогрес. 

      "Тут є певні досягнення, особливо у соціальній сфері. Але рішення, яке колись прийняли щодо будівництва Союзною держави, у переважній більшості нереалізованні. Там 90% не зробили", – сказав він.

      Інтеграція Білорусі з Росією: основне

      Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" нібито перебуває на завершальній стадії.

      В Мінську 7 грудня кілька сотень людей вийшли на протест проти інтеграції Білорусі з Росією. Протестувальники з національними прапорами тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали і палили портрети Путіна. Під час акції на площу прийшли невідомі в цивільному і влаштували сутички з активістами.

      • Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю;
      • планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки;
      • створити єдиний регулятор ринків нафти, газу і електроенергії;частково
      • об'єднати платіжні системи, а з 2021 року запровадять єдиний доступ до держзакупівель.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін Новини політики Олександр Лукашенко Новини Білорусі Російська пропаганда
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