Путін: російський і білоруський народ – майже те саме, як і з українцями

Володимир Путін задоволений зближенням із Білоруссю у межах Союзної держави. Очільник Кремля вважає, що російський і білоруський народ – майже одне і те ж.

Так Путін оцінив і українців, про це президент країни-агресора заявив під час пресконференції 19 грудня.

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Таким чином російський лідер відповів на запитання про перспективи створення Союзної держави з Білоруссю. Таке рішення він вважає правильним.

Російський і білоруський народ, по-моєму. те ж саме, що й український і російський – майже одне і те ж. В етнічному сенсі слова і з погляду нашої історії, духовник витоків,

– заявив він.

Путін додав, що "дуже радий через зближення з Білоруссю" і бачить у цьому певний прогрес.

"Тут є певні досягнення, особливо у соціальній сфері. Але рішення, яке колись прийняли щодо будівництва Союзною держави, у переважній більшості нереалізованні. Там 90% не зробили", – сказав він.

Інтеграція Білорусі з Росією: основне

Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" нібито перебуває на завершальній стадії.

В Мінську 7 грудня кілька сотень людей вийшли на протест проти інтеграції Білорусі з Росією. Протестувальники з національними прапорами тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали і палили портрети Путіна. Під час акції на площу прийшли невідомі в цивільному і влаштували сутички з активістами.