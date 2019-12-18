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      Протести у Білорусі проти інтеграції з Росією: затримали організатора

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      У Мінську затримали організатора акцій проти інтеграції Білорусі з РФ / ТАСС

      Організатора акцій протесту в Білорусі проти інтеграції республіки з Росією Павла Северинця затримали 18 грудня в Мінську. В найближчі дні мав відбутись черговий мітинг.

      Северинця 17 грудня викликали в міліцію за акцію 7 грудня, про це повідомила його дружина Ольга Северинець, передає "Радіо Свобода".

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      Активіста затримали вже наступного дня, 18 грудня, на виході з будинку. Северинець встиг лише в короткому телефонному дзвінку повідомити дружині, що його "крутять" бійці ОМОНу. Наразі його телефон відключений.

      Раніше Северинеця затримували силовики в цивільному. Цього разу активіста схопили бійці при повній амуніції. Окрім того, 18 грудня затримали координатора громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Максима Вінярського. Зв’язку із ним теж наразі немає.

      Білоруська опозиція раніше анонсувала нову акцію проти інтеграції з РФ на 20-21 грудня. Після цього близько двох десятків активістів викликали повістками в міліцію для складання протоколів за участь в попередніх акціях.

      Що треба знати про протести в Білорусі? 

      В Мінську 7 грудня кілька сотень людей вийшли на протест проти інтеграції Білорусі з Росією. Протестувальники з національними прапорами тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали і палили портрети Путіна. Під час акції на площу прийшли невідомі в цивільному і влаштували сутички з активістами.

      Інтеграція Білорусі з Росією: основне 

      Нещодавно у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" нібито перебуває на завершальній стадії.

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      • Росія і Білорусь тепер ведуть переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю.
      • Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки;
      • створити єдиний регулятор ринків нафти, газу і електроенергії;
      • частково об'єднати платіжні системи, а з 2021 року запровадять єдиний доступ до держзакупівель.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Олександр Лукашенко Новини Білорусі
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