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      Лукашенко мовчки поїхав з резиденції Путіна: 5-годинна зустріч президентів завершилася нічим

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      Лукашенко та Путін розмовляли 5 годин / ТАСС

      Володимир Путін та Олександр Лукашенко в Сочі у суботу, 7 грудня, спілкувалися понад 5 годин. Та попри це так і не підписали угоду про поглиблену інтеграцію Росії та Білорусі. Лукашенко взагалі поїхав після зустрічі з Путіним без будь-яких заяв.

      Протягом тижня перед зустріччю Лукашенка та Путіна російські ЗМІ тиражували думку про те, що президенти готуються підписати договір про поглиблену інтеграцію, текст якого вже начебто погодили. Про це розповіли у DW.

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      Натомість, всупереч очікуванням, жодної угоди лідери країн не підписали. Домовилися лише про наступну зустріч – 20 грудня в Санкт-Петербурзі.

      До чого домовилися Путін та Лукашенко

      Зустріч Путіна і Лукашенка тривала понад 5 годин:

      • Перші дві години, як пише російський "Интерфакс", Путін і Лукашенко розмовляли за участю членів делегацій.
      • Потім під час обіду говорили віч-на-віч.
      • А потім знову покликали глав урядів Росії і Білорусії Медведєва та Румаса та деяких міністрів.

      За результатами зустрічі, начебто, низку спірних питань щодо інтеграції скоротили, частину – розв'язали. Про це заявив глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін:

      • "Вказівки отримали. По більшій частині з них будемо просуватися вперед".

      А от президент Білорусі Олександр Лукашенко поїхав після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, так і не зробивши жодних заяв.

      Зауважимо, що саме 7 грудня обговорювали як ймовірну дату підписання договору про поглиблену інтеграцію, адже це було б дуже символічно: 20 років тому, 8 грудня 1999 року, Росія та Білорусь підписали Договір про створення Союзної держави. 

      Лукашенко
      Лукашенко та Путін намагаються домовитися про інтеграцію країн вже майже 20 років / Фото ТАСС

      Про яку поглиблену інтеграцію Росії та Білорусі мовиться? У договорі мало б мовитися про створення єдиного податкового та цивільного кодексів, часткове об'єднання банківської системи, введення єдиного зовнішньоторговельного режиму. А з 2021 року – єдині правила в митній і енергетичній сферах.

      Зустріч пройшла на тлі протестів у Мінську

      Цього ж дня, 7 грудня, у Мінську відбулася масова акція проти угоди з Росією. Учасники акції (приблизно тисяча людей) несли транспаранти, прапори Білорусі і Євросоюзу, вигукували гасла білоруською та порвали портрет Путіна. Попри те, що мітинг не був санкціонований білоруською владою, він минув без затримань, але – не без провокацій.

      Нагадаємо, на 9 грудня у Парижі заплановано саміт "нормандської четвірки" також за особистою участю Путіна

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      7 грудня
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Олександр Лукашенко Новини Білорусі Володимир Путін Новини Росії
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