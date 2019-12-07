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      Нормандська зустріч: Україна має п'ять варіантів розвитку подій

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      Данілов повідомив, як діятиме Україна після нормандської зустрічі / Фейсбук РНБО

      Україна має п’ять варіантів поведінки залежно від того, якими будуть результати нормандської зустрічі. Українські органи центральної влади та Збройні сили готові до будь-якого сценарію.

      Україна розглядає різні сценарії, залежно від того, як завершаться перемовини "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

      До теми: Зеленський провів закрите засідання РНБО щодо нормандської зустрічі: результати

      Сценарії розвитку подій

      За його словами, всі органи центральної влади, Збройні сили, усі спеціалізовані органи готові до будь-якого результату переговорів.

      Якщо ми домовимось, якщо ми домовимось частково, якщо ми домовимось повністю. На будь-який випадок в нас є п’ять варіантів,
      – заявив Данілов.

      Тиск Росії

      Данілов також зазначив, що Україна постійно відчуває тиск з боку Росії.

      "Ви знаєте, вони тиснуть постійно. І варіанти, що Путін – голуб миру – фантастичні", – додав секретар РНБО.

      Питання амністії людей з окупованого Донбасу

      Ті, у кого руки в крові, за словами Данілова, ніякої амністії отримати не можуть. Питання тих людей, які не вбивали, вчителі, лікарі та решта – має бути проговореним.

      Закрите засідання Ради національної безпеки й оборони України за участю президента Володимира Зеленського відбулося 7 грудня, напередодні нормандського саміту. На ньому розглянули три питання, пов'язані з безпекою та обороною.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      • Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
      • У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
      • Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
      • Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
      • Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Олексій Данілов Володимир Зеленський РНБО
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