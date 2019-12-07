Нормандська зустріч: Україна має п'ять варіантів розвитку подій

Україна має п’ять варіантів поведінки залежно від того, якими будуть результати нормандської зустрічі. Українські органи центральної влади та Збройні сили готові до будь-якого сценарію.

Україна розглядає різні сценарії, залежно від того, як завершаться перемовини "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Сценарії розвитку подій

За його словами, всі органи центральної влади, Збройні сили, усі спеціалізовані органи готові до будь-якого результату переговорів.

Якщо ми домовимось, якщо ми домовимось частково, якщо ми домовимось повністю. На будь-який випадок в нас є п’ять варіантів,

– заявив Данілов.

Тиск Росії

Данілов також зазначив, що Україна постійно відчуває тиск з боку Росії.

"Ви знаєте, вони тиснуть постійно. І варіанти, що Путін – голуб миру – фантастичні", – додав секретар РНБО.

Питання амністії людей з окупованого Донбасу

Ті, у кого руки в крові, за словами Данілова, ніякої амністії отримати не можуть. Питання тих людей, які не вбивали, вчителі, лікарі та решта – має бути проговореним.

Закрите засідання Ради національної безпеки й оборони України за участю президента Володимира Зеленського відбулося 7 грудня, напередодні нормандського саміту. На ньому розглянули три питання, пов'язані з безпекою та обороною.