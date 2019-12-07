Нормандская встреча: Украина имеет пять вариантов развития событий
Украина имеет пять вариантов поведения в зависимости от того, какими будут результаты нормандской встречи. Украинские органы центральной власти и Вооруженные силы готовы к любому сценарию.
Украина рассматривает разные сценарии, в зависимости от того, как завершатся переговоры "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Сценарии развития событий
По его словам, все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому исходу переговоров.
Если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять вариантов,
– заявил Данилов.
Давление России
Данилов также отметил, что Украина постоянно испытывает давление со стороны России.
"Вы знаете, они давят постоянно. И варианты, что Путин – голубь мира – фантастические", – добавил секретарь СНБО.
Вопрос амнистии людей из оккупированного Донбасса
Те, у кого руки в крови, по словам Данилова, никакой амнистии получить не могут. Вопрос тех людей, которые не убивали, учителя, врачи и остальное – должен быть оговорен.
Закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины с участием президента Владимира Зеленского состоялось 7 декабря, накануне нормандского саммита. На нем рассмотрели три вопроса, связанные с безопасностью и обороной.
Что известно о встрече в нормандском формате
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.