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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Нормандская встреча: Украина имеет пять вариантов развития событий

      118 Читати новину українською
      Данилов сообщил, как будет действовать Украина после нормандской встречи / Фейсбук СНБО

      Украина имеет пять вариантов поведения в зависимости от того, какими будут результаты нормандской встречи. Украинские органы центральной власти и Вооруженные силы готовы к любому сценарию.

      Украина рассматривает разные сценарии, в зависимости от того, как завершатся переговоры "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

      К теме: Зеленский провел закрытое заседание СНБО по нормандской встрече: результаты

      Сценарии развития событий

      По его словам, все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому исходу переговоров.

      Если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять вариантов,
      – заявил Данилов.

      Давление России

      Данилов также отметил, что Украина постоянно испытывает давление со стороны России.

      "Вы знаете, они давят постоянно. И варианты, что Путин – голубь мира – фантастические", – добавил секретарь СНБО.

      Вопрос амнистии людей из оккупированного Донбасса

      Те, у кого руки в крови, по словам Данилова, никакой амнистии получить не могут. Вопрос тех людей, которые не убивали, учителя, врачи и остальное – должен быть оговорен.

      Закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины с участием президента Владимира Зеленского состоялось 7 декабря, накануне нормандского саммита. На нем рассмотрели три вопроса, связанные с безопасностью и обороной.

      Что известно о встрече в нормандском формате

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики СНБО Нормандский формат Владимир Зеленский Алексей Данилов Нормандская встреча 2019
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