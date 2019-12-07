Нормандская встреча: Украина имеет пять вариантов развития событий

Украина имеет пять вариантов поведения в зависимости от того, какими будут результаты нормандской встречи. Украинские органы центральной власти и Вооруженные силы готовы к любому сценарию.

Украина рассматривает разные сценарии, в зависимости от того, как завершатся переговоры "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Сценарии развития событий

По его словам, все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому исходу переговоров.

Если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять вариантов,

– заявил Данилов.

Давление России

Данилов также отметил, что Украина постоянно испытывает давление со стороны России.

"Вы знаете, они давят постоянно. И варианты, что Путин – голубь мира – фантастические", – добавил секретарь СНБО.

Вопрос амнистии людей из оккупированного Донбасса

Те, у кого руки в крови, по словам Данилова, никакой амнистии получить не могут. Вопрос тех людей, которые не убивали, учителя, врачи и остальное – должен быть оговорен.

Закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины с участием президента Владимира Зеленского состоялось 7 декабря, накануне нормандского саммита. На нем рассмотрели три вопроса, связанные с безопасностью и обороной.

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