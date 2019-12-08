Лукашенко молча уехал из резиденции Путина: 5-часовая встреча президентов завершилась ничем

Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи в субботу, 7 декабря, общались более 5 часов. Но так и не подписали соглашение об углубленной интеграции России и Беларуси. Лукашенко вообще уехал после встречи с Путиным без каких-либо заявлений.

В течение недели перед встречей Лукашенко и Путина российские СМИ тиражировали мысль о том, что президенты готовятся подписать договор об углубленной интеграции, текст которого уже вроде согласовали. Об этом рассказали в DW.

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Однако, вопреки ожиданиям, никакого соглашения лидеры стран не подписали. Договорились только о следующей встрече – 20 декабря в Санкт-Петербурге.

До чего договорились Путин и Лукашенко

Встреча Путина и Лукашенко длилась более 5 часов:

Первые 2 часа, как пишет российский "Интерфакс", Путин и Лукашенко говорили с участием членов делегаций.

Затем во время обеда говорили с глазу на глаз.

А потом снова позвали глав правительств России и Белоруссии Медведева и Румаса и некоторых министров.

По результатам встречи, вроде бы, ряд спорных вопросов интеграции сократили, часть – решили. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин:

"Указания получили. По большей части из них будем продвигаться вперед".

А вот президент Беларуси Александр Лукашенко поехал после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, так и не сделав никаких заявлений.

Заметим, что именно 7 декабря обсуждали как вероятную дату подписания договора об углубленной интеграции, ведь это было бы очень символично: 20 лет назад, 8 декабря 1999 года, Россия и Беларусь подписали Договор о создании Союзного государства.



Лукашенко и Путин пытаются договориться об интеграции стран уже почти 20 лет / Фото ТАСС

О какой углубленной интеграцит РФ и Беларуси говорится?В договоре должно говориться о создании единого налогового и гражданского кодексов, частичное объединение банковской системы, введение единого внешнеторгового режима. А с 2021 – единых правил в таможенной и энергетической сферах.

Встреча прошла на фоне протестов в Минске

В этот же день, 7 декабря, в Минске состоялась массовая акция против соглашения с Россией. Участники акции (около тысячи человек) несли транспаранты, флаги Беларуси и Евросоюза, выкрикивали лозунги на белорусском и порвали портрет Путина. Несмотря на то, что митинг не был санкционирован белорусскими властями, он прошел без задержаний, но – не без провокаций.

Напомним, на 9 декабря в Париже запланирован саммит "нормандской четверки" также при непосредственном участии Путина