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      Лукашенко молча уехал из резиденции Путина: 5-часовая встреча президентов завершилась ничем

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      Лукашенко и Путин разговаривали 5 часов / ТАСС

      Владимир Путин и Александр Лукашенко в Сочи в субботу, 7 декабря, общались более 5 часов. Но так и не подписали соглашение об углубленной интеграции России и Беларуси. Лукашенко вообще уехал после встречи с Путиным без каких-либо заявлений.

      В течение недели перед встречей Лукашенко и Путина российские СМИ тиражировали мысль о том, что президенты готовятся подписать договор об углубленной интеграции, текст которого уже вроде согласовали. Об этом рассказали в DW.

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      Однако, вопреки ожиданиям, никакого соглашения лидеры стран не подписали. Договорились только о следующей встрече – 20 декабря в Санкт-Петербурге.

      До чего договорились Путин и Лукашенко

      Встреча Путина и Лукашенко длилась более 5 часов:

      • Первые 2 часа, как пишет российский "Интерфакс", Путин и Лукашенко говорили с участием членов делегаций.
      • Затем во время обеда говорили с глазу на глаз.
      • А потом снова позвали глав правительств России и Белоруссии Медведева и Румаса и некоторых министров.

      По результатам встречи, вроде бы, ряд спорных вопросов интеграции сократили, часть – решили. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин:

      • "Указания получили. По большей части из них будем продвигаться вперед".

      А вот президент Беларуси Александр Лукашенко поехал после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, так и не сделав никаких заявлений.

      Заметим, что именно 7 декабря обсуждали как вероятную дату подписания договора об углубленной интеграции, ведь это было бы очень символично: 20 лет назад, 8 декабря 1999 года, Россия и Беларусь подписали Договор о создании Союзного государства.

      Лукашенко
      Лукашенко и Путин пытаются договориться об интеграции стран уже почти 20 лет / Фото ТАСС

       

      О какой углубленной интеграцит РФ и Беларуси говорится?В договоре должно говориться о создании единого налогового и гражданского кодексов, частичное объединение банковской системы, введение единого внешнеторгового режима. А с 2021 – единых правил в таможенной и энергетической сферах.

      Встреча прошла на фоне протестов в Минске

      В этот же день, 7 декабря, в Минске состоялась массовая акция против соглашения с Россией. Участники акции (около тысячи человек) несли транспаранты, флаги Беларуси и Евросоюза, выкрикивали лозунги на белорусском и порвали портрет Путина. Несмотря на то, что митинг не был санкционирован белорусскими властями, он прошел без задержаний, но – не без провокаций.

      Напомним, на 9 декабря в Париже запланирован саммит "нормандской четверки" также при непосредственном участии Путина

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Владимир Путин Новости Беларуси Александр Лукашенко Новости России
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