Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление правительства.

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Кабмин не поддержал назначение Цывинского

Кабинет Министров Украины на заседании рассмотрел представление Комиссии по отбору Директора Бюро экономической безопасности о назначении нового главы ведомства.

При обсуждении правительство также проанализировало дополнительные материалы, в частности предоставленные СБУ, которые касаются национальной безопасности и "содержат соответствующие оценки безопасности".

По результатам всестороннего рассмотрения представленных материалов и с учетом безопасности составляющей, члены Кабинета Министров Украины единогласно приняли решение обратиться в Комиссию по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности,

– отметили в правительстве.

В Кабмине отметили, что это решение полностью соответствует положениям Закона Украины "О Бюро экономической безопасности" и обеспечивает надлежащее соблюдение процедур назначения руководства БЭБ.

Кабинет Министров Украины остается преданным принципам прозрачности и ответственности в процессе формирования руководства всех органов исполнительной власти Украины,

– говорится в заявлении.

Напомним, недавно комиссия по избранию директора Бюро экономической безопасности объявила финалиста конкурса. Среди трех кандидатов победу одержал Александр Цывинский. До этого он работал руководителем третьего подразделения детективов 2 Главного подразделения НАБУ.