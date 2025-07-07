Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву уряду.

Читайте також Десятки тисяч українських ФОПів опинилися під підозрою: БЕБ розслідує тіньові схеми

Кабмін не підтримав призначення Цивінського

Кабінет Міністрів України на засіданні розглянув подання Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки щодо призначення нового очільника відомства.

Під час обговорення уряд також проаналізував додаткові матеріали, зокрема надані СБУ, які стосуються національної безпеки та "містять відповідні безпекові оцінки".

За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени Кабінету Міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії,

– зазначили в уряді.

У Кабміні наголосили, що це рішення повністю відповідає положенням Закону України "Про Бюро економічної безпеки" та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ.

Кабінет Міністрів України залишається відданим принципам прозорості та відповідальності у процесі формування керівництва всіх органів виконавчої влади України,

– йдеться в заяві.

Нагадаємо, нещодавно комісія з обрання директора Бюро економічної безпеки оголосила фіналіста конкурсу. Серед трьох кандидатів перемогу здобув Олександр Цивінський. До цього він працював керівником третього підрозділу детективів 2 Головного підрозділу НАБУ.