Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата України та члена комісії Ярослава Железняка.

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Комісія обрана нового очільника БЕБ

Через три роки після початку роботи комісія обрала нового голову БЕБ. Серед трьох кандидатів перемогу здобув Олександр Цивінський. До цього він працював керівником третього підрозділу детективів 2 Головного підрозділу НАБУ. Він, зокрема, керував спецоперацією "Чисте місто". Тоді під час слідчих дій детективи змогли викрити масштабну схему незаконного заволодіння землею у Київській громаді.

Цивінський отримав вирішальну підтримку комісії та зміг обійти конкурентів, які так само отримали по 3 голоси.

Цікаво, що члени комісії отримали лист від Служби безпеки України, де йшлося про родичів кандидатів на посаду голови БЕБ, які проживають в Росії.

Олександр Цивінський тоді прокоментував, що не спілкується з батьком, який перебуває на території країни-агресорки. До того ж на позитивне рішення повпливало й те, що Цивінський для початку роботи в НАБУ вже проходив всі перевірки для отримання доступу до держтаємниці.

У Центрі протидії корупції заявили, що відбір кандидатів за наявністю родичів у Росії. – це дивно, враховуючи що, наприклад, батьки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського теж живуть у Росії, рідні керівника АОЗ Арсена Жумаділова проживають в окупації у Криму.

Протягом 10 днів український Уряд має офіційно призначити директора БЕБ.

На посаду очільника Бюро також претендували Олег Борисенко та Михайло Буртовий. Фіналістом конкурсу був і полковник СБУ, екскомандир батальйону ТрО та учасник битви за Бахмут Ігор Шепетін. Він хотів залучити до перезапуску БЕБ бізнес-асоціації, ветеранську спільноту та громадськість.