Нещодавно ветеран пояснив, чому вирішив взяти участь в конкурсі.

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Чому Шепетін вирішив взяти участь у конкурсі

Після важких боїв на Донбасі, де він отримав поранення і продовжив службу після реабілітації, офіцер переконаний: головна цінність – не посада, а відповідальність.

Фронт дуже яскраво продемонстрував мені, наскільки економіка важлива, наскільки нормальна робота бізнесу важлива для безпеки держави. Це елементарно: не буде коштів – не буде ні нормального озброєння, ні медикаментів, ні зарплат військовим. Тому коли повернувся, вирішив, що тут, у тилу, триває боротьба за адекватні правила гри для економіки, і я хочу її продовжувати вже у БЕБ,

– ділиться Ігор своєю мотивацією.

Шепетін має 15-річний досвід боротьби з корупцією в СБУ та інших державних структурах. Військовий декларує мету перетворити БЕБ на аналітичний і прозорий орган, що працює на підтримку доброчесного бізнесу та розслідує системні економічні злочини, а не "полює на статистику".

Результати конкурсу очікуються до кінця червня. Шепетін наголошує: у разі перемоги планує залучити до перезапуску БЕБ бізнес-асоціації, ветеранську спільноту та громадськість, аби перетворити Бюро на "розумну службу" – без репресій, але з чіткими ударами по корупції.

Довідка. Ігор Шепетін – український воєначальник, екскомандир батальйону ЗСУ, учасник оборони Києва і битви за Бахмут, полковник СБУ, кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки України.