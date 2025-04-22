Недавно ветеран объяснил, почему решил принять участие в конкурсе.

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Почему Шепетин решил принять участие в конкурсе

После тяжелых боев на Донбассе, где он получил ранение и продолжил службу после реабилитации, офицер убежден: главная ценность – не должность, а ответственность.

Фронт очень ярко продемонстрировал мне, насколько экономика важна, насколько нормальная работа бизнеса важна для безопасности государства. Это элементарно: не будет средств – не будет ни нормального вооружения, ни медикаментов, ни зарплат военным. Поэтому когда вернулся, решил, что здесь, в тылу, продолжается борьба за адекватные правила игры для экономики, и я хочу ее продолжать уже в БЭБ,

– делится Игорь своей мотивацией.

Шепетин имеет 15-летний опыт борьбы с коррупцией в СБУ и других государственных структурах. Военный декларирует цель превратить БЭБ в аналитический и прозрачный орган, работающий на поддержку добропорядочного бизнеса и расследует системные экономические преступления, а не "охотится за статистикой".

Результаты конкурса ожидаются до конца июня. Шепетин отмечает: в случае победы планирует привлечь к перезапуску БЭБ бизнес-ассоциации, ветеранское сообщество и общественность, чтобы превратить Бюро в "умную службу" – без репрессий, но с четкими ударами по коррупции.

Справка. Игорь Шепетин – украинский военачальник, экс-командир батальона ВСУ, участник обороны Киева и битвы за Бахмут, полковник СБУ, кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Украины.