Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия, которая будет определять будущего руководителя Бюро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на рейтинг UA.NEWS.

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Что известно о кандидатуре Шепетина на должность директора БЭБ

Шепетин – боевой офицер, который доказал свою эффективность как командир в горячих точках. В 2015 году принимал участие в АТО. С первых дней полномасштабного вторжения возглавил 135-й батальон территориальной обороны.

Его подразделение держало оборону на Бахмутском направлении, где Шепетин получил ранения. Однако после реабилитации вернулся в строй. За преданность и мужество награжден наградами Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ.

Не только военный опыт делает его сильным кандидатом. Шепетин – специалист по экономике и праву, который посвятил карьеру борьбе с коррупцией. В Службе безопасности Украины он расследовал резонансные коррупционные дела, а в Государственной фискальной службе и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям реализовывал реформы, направленные на очистку государственных структур. Он убежден, что именно изменения и реформы могут обеспечить устойчивое экономическое будущее Украины.

Моя цель – создать БЭБ, который станет настоящим инструментом изменений для честного бизнеса. Мы должны дать предпринимателям прогнозируемые правила игры, а не строить барьеры. Я готов использовать весь свой опыт, чтобы этот процесс стал реальностью,

– подчеркнул ветеран.

Бюро экономической безопасности Украины играет ключевую роль в противодействии экономическим преступлениям. Перезапуск этой структуры является одним из обязательств Украины перед ЕС и международными партнерами. Новый директор будет избран до конца июня 2025 года.