Как работала схема
По данным правоохранителей, на территории Киева, Киевской и Днепропетровской областей дельцы организовали нелегальные цеха, где осуществляли полный цикл производства поддельных моторных масел, информирует 24 Канал.
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Злоумышленники налагодили производство, что предусматривало:
- изготовление тары, этикеток, крышек,
- фасовку некачественного сырья в канистры,
- маскировку товара под оригинальную продукцию.
Ежедневно фальсифицированной продукции изготавливали более 3 тонн,
– говорится в сообщении БЭБ.
Злоумышленники подделывали известные мировые бренды масел / Фото БЭБ
Как продавали подделки
Мошенники реализовывали товар через интернет-магазины, розничные торговые точки и местные рынки.
Правоохранители разоблачили нелегальное производство масел / Фото БЭБ
Во время обысков правоохранители изъяли:
- 14 тысяч литров готовой продукции,
- 3,8 тысяч литров сырья,
- 4 тысячи единиц пластиковой тары,
- оборудование для производства,
- маркираторы, транспортные средства,
- 1,5 миллион гривен наличными.
Заметьте. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет более 12 миллионов гривен.
Отмечают, что правоохранители устанавливают всех причастных к преступной деятельности, а потребителям рекомендуют тщательно проверять качество и происхождение моторного масла перед покупкой.