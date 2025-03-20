Как работала схема

По данным правоохранителей, на территории Киева, Киевской и Днепропетровской областей дельцы организовали нелегальные цеха, где осуществляли полный цикл производства поддельных моторных масел, информирует 24 Канал.

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Злоумышленники налагодили производство, что предусматривало:

изготовление тары, этикеток, крышек,

фасовку некачественного сырья в канистры,

маскировку товара под оригинальную продукцию.

Ежедневно фальсифицированной продукции изготавливали более 3 тонн,

– говорится в сообщении БЭБ.

Злоумышленники подделывали известные мировые бренды масел / Фото БЭБ

Как продавали подделки

Мошенники реализовывали товар через интернет-магазины, розничные торговые точки и местные рынки.

Правоохранители разоблачили нелегальное производство масел / Фото БЭБ

Во время обысков правоохранители изъяли:

14 тысяч литров готовой продукции,

3,8 тысяч литров сырья,

4 тысячи единиц пластиковой тары,

оборудование для производства,

маркираторы, транспортные средства,

1,5 миллион гривен наличными.

Заметьте. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет более 12 миллионов гривен.

Отмечают, что правоохранители устанавливают всех причастных к преступной деятельности, а потребителям рекомендуют тщательно проверять качество и происхождение моторного масла перед покупкой.