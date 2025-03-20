Як працювала схема

За даними правоохоронців, на території Києва, Київської та Дніпропетровської областей ділки організували нелегальні цехи, де здійснювали повний цикл виробництва підроблених моторних мастил, інформує 24 Канал.

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Зловмисники наголодили виробництво, що передбачало:

виготовлення тари, етикеток, кришок,

фасування неякісної сировини в каністри,

маскування товару під оригінальну продукцію.

Щоденно фальсифікованої продукції виготовляли понад 3 тонни,

– ідеться у повідомленні БЕБ.

Зловмисники підробляли відомі світові бренди олив / Фото БЕБ

Як продавали підробки

Шахраї реалізовували товар через інтернет-магазини, роздрібні торгові точки та місцеві ринки.

Правоохоронці викрили нелегальне виробництво олив / Фото БЕБ

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

14 тисяч літрів готової продукції,

3,8 тисяч літрів сировини,

4 тисячі одиниць пластикової тари,

обладнання для виробництва,

маркіратори, транспортні засоби,

1,5 мільйон гривень готівкою.

Зауважте. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 12 мільйонів гривень.

Зазначають, що правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочинної діяльності, а споживачам рекомендують ретельно перевіряти якість та походження моторної оливи перед покупкою.