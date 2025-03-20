Як працювала схема
За даними правоохоронців, на території Києва, Київської та Дніпропетровської областей ділки організували нелегальні цехи, де здійснювали повний цикл виробництва підроблених моторних мастил, інформує 24 Канал.
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Зловмисники наголодили виробництво, що передбачало:
- виготовлення тари, етикеток, кришок,
- фасування неякісної сировини в каністри,
- маскування товару під оригінальну продукцію.
Щоденно фальсифікованої продукції виготовляли понад 3 тонни,
– ідеться у повідомленні БЕБ.
Зловмисники підробляли відомі світові бренди олив / Фото БЕБ
Як продавали підробки
Шахраї реалізовували товар через інтернет-магазини, роздрібні торгові точки та місцеві ринки.
Правоохоронці викрили нелегальне виробництво олив / Фото БЕБ
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- 14 тисяч літрів готової продукції,
- 3,8 тисяч літрів сировини,
- 4 тисячі одиниць пластикової тари,
- обладнання для виробництва,
- маркіратори, транспортні засоби,
- 1,5 мільйон гривень готівкою.
Зауважте. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 12 мільйонів гривень.
Зазначають, що правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочинної діяльності, а споживачам рекомендують ретельно перевіряти якість та походження моторної оливи перед покупкою.