Як працювала схема

За даними правоохоронців, на території Києва, Київської та Дніпропетровської областей ділки організували нелегальні цехи, де здійснювали повний цикл виробництва підроблених моторних мастил, інформує 24 Канал.

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Зловмисники наголодили виробництво, що передбачало:

  • виготовлення тари, етикеток, кришок,
  • фасування неякісної сировини в каністри,
  • маскування товару під оригінальну продукцію.

Щоденно фальсифікованої продукції виготовляли понад 3 тонни,
– ідеться у повідомленні БЕБ.

Зловмисники підробляли відомі світові бренди олив / Фото БЕБ

Як продавали підробки

Шахраї реалізовували товар через інтернет-магазини, роздрібні торгові точки та місцеві ринки.

Правоохоронці викрили нелегальне виробництво олив / Фото БЕБ

Під час обшуків правоохоронці вилучили:

  • 14 тисяч літрів готової продукції,
  • 3,8 тисяч літрів сировини,
  • 4 тисячі одиниць пластикової тари,
  • обладнання для виробництва,
  • маркіратори, транспортні засоби,
  • 1,5 мільйон гривень готівкою.

Зауважте. Орієнтовна вартість вилученого майна становить понад 12 мільйонів гривень.

Зазначають, що правоохоронці встановлюють всіх причетних до злочинної діяльності, а споживачам рекомендують ретельно перевіряти якість та походження моторної оливи перед покупкою.