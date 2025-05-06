Хто може очолити БЕБ

Шестеро кандидатів викликали зацікавлення серед журналістів, повідомляє 24 Канал з посиланням на медіа "Радіо Свобода".

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Кандидати:

Віктор Дубовик

Нині очолює директорат питань правової політики Офісу Президента. Він найшвидше серед усіх претендентів склав тестування на знання законодавства: на 40 запитань він витратив 4 хвилини.

У його біографії – робота з розшукуваним ексвіцепрем'єр-міністром України Сергієм Арбузовим. Дубовик працював у нього радником під час Революції Гідності. Також батько кандидата, з яким він не спілкується 15 років, має російський паспорт.

Руслан Пахомов

Він багато років працював на різних керівних посадах у компанії "Медіа Група Україна", кінцевим бенефіціаром якої є найбагатший українець Рінат Ахметов. Також відомий тим, що у липні 2022 року "ПриватБанк" закрив рахунки Руслана Пахомова.

Це сталося після того, як він протягом двох днів переказав 13,5 мільйонів гривень на фірму дружини. Тоді банк запідозрив можливу легалізацію, відмивання коштів із невідомим походженням.

Аміл Омаров

Нині – керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова. Кандидат згадував заступника голови Офісу президента Олега Татарова у своїй дисертації.

Крім того, спираючись на досвід чужоземних держав, окремий блок присвятив Росії. Робота захищена у 2017 році, тема – про інститут підслідності у кримінальному провадженні.

Хто ще потрапив у фокус журналістів

Журналісти виокремили ще трьох кандидатів, які потрапили у фокус:

Михайло Буртовий

Детектив НАБУ з 2019 року. До того працював в поліції Шевченківського району Києва, а ще раніше – управлінні МВС того ж району столиці.

Його наукову роботу у 2022 році затвердив Максим Цуцкірідзе – керівник слідства Нацполіції і земляк Олега Татарова, з яким має товариські стосунки.

Руслан Рачинський

Зараз працює у податковій у Київській області. Наукова робота, яку Рачинський захистив у 2019-му, називалася "Правові засади адміністрування податків та зборів в Україні". У ній Рачинський посилався на податкове право Росії.

Ігор Шепетін

Бойовий офіцер, полковник СБУ, колишній командир батальйону ТРО. Відповідно до офіційної біографії, зараз в Службі безпеки, проходить військову службу.

Ще до повномасштабного вторгнення Шепетін судився з СБУ за службову квартиру. Відповідно до сайту "Судова влада", його адвокатом, в тому числі, був Андрій Портнов – ексзаступник голови адміністрації Януковича.

Важливо! Завершальний етап конкурсу – співбесіди із кандидатами – очікується упродовж місяця. Після цього комісія подасть на затвердження уряду одного або двох відібраних кандидатів, яких вважатиме переможцями.