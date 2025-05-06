Кто может возглавить БЭБ
Шестеро кандидатов вызвали интерес среди журналистов, сообщает 24 Канал со ссылкой на медиа "Радио Свобода".
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Кандидаты:
- Виктор Дубовик
Сейчас возглавляет директорат по вопросам правовой политики Офиса Президента. Он быстрее всех среди всех претендентов сдал тестирование на знание законодательства: на 40 вопросов он потратил 4 минуты.
В его биографии – работа с разыскиваемым экс-вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым. Дубовик работал у него советником во время Революции Достоинства. Также отец кандидата, с которым он не общается 15 лет, имеет российский паспорт.
- Руслан Пахомов
Он много лет работал на различных руководящих должностях в компании "Медиа Группа Украина", конечным бенефициаром которой является самый богатый украинец Ринат Ахметов. Также известен тем, что в июле 2022 года "ПриватБанк" закрыл счета Руслана Пахомова.
Это произошло после того, как он в течение двух дней перевел 13,5 миллионов гривен на фирму жены. Тогда банк заподозрил возможную легализацию, отмывания средств с неизвестным происхождением.
- Амил Омаров
Сейчас – руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова. Кандидат упоминал заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова в своей диссертации.
Кроме того, опираясь на опыт зарубежных государств, отдельный блок посвятил России. Работа защищена в 2017 году, тема – об институте подследственности в уголовном производстве.
Кто еще попал в фокус журналистов
Журналисты выделили еще трех кандидатов, которые попали в фокус:
- Михаил Буртовой
Детектив НАБУ с 2019 года. До этого работал в полиции Шевченковского района Киева, а еще раньше – управлении МВД того же района столицы.
Его научную работу в 2022 году утвердил Максим Цуцкиридзе – руководитель следствия Нацполиции и земляк Олега Татарова, с которым имеет товарищеские отношения.
- Руслан Рачинский
Сейчас работает в налоговой в Киевской области. Научная работа, которую Рачинский защитил в 2019-м, называлась "Правовые основы администрирования налогов и сборов в Украине". В ней Рачинский ссылался на налоговое право России.
- Игорь Шепетин
Боевой офицер, полковник СБУ, бывший командир батальона ТРО. Согласно официальной биографии, сейчас в Службе безопасности, проходит военную службу.
Еще до полномасштабного вторжения Шепетин судился с СБУ за служебную квартиру. Согласно сайту "Судебная власть", его адвокатом, в том числе, был Андрей Портнов – экс-заместитель главы администрации Януковича.
Важно! Завершающий этап конкурса – собеседования с кандидатами – ожидается в течение месяца. После этого комиссия представит на утверждение правительства одного или двух отобранных кандидатов, которых посчитает победителями.