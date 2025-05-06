Кто может возглавить БЭБ

Шестеро кандидатов вызвали интерес среди журналистов, сообщает 24 Канал со ссылкой на медиа "Радио Свобода".

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Кандидаты:

Виктор Дубовик

Сейчас возглавляет директорат по вопросам правовой политики Офиса Президента. Он быстрее всех среди всех претендентов сдал тестирование на знание законодательства: на 40 вопросов он потратил 4 минуты.

В его биографии – работа с разыскиваемым экс-вице-премьер-министром Украины Сергеем Арбузовым. Дубовик работал у него советником во время Революции Достоинства. Также отец кандидата, с которым он не общается 15 лет, имеет российский паспорт.

Руслан Пахомов

Он много лет работал на различных руководящих должностях в компании "Медиа Группа Украина", конечным бенефициаром которой является самый богатый украинец Ринат Ахметов. Также известен тем, что в июле 2022 года "ПриватБанк" закрыл счета Руслана Пахомова.

Это произошло после того, как он в течение двух дней перевел 13,5 миллионов гривен на фирму жены. Тогда банк заподозрил возможную легализацию, отмывания средств с неизвестным происхождением.

Амил Омаров

Сейчас – руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Харькова. Кандидат упоминал заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова в своей диссертации.

Кроме того, опираясь на опыт зарубежных государств, отдельный блок посвятил России. Работа защищена в 2017 году, тема – об институте подследственности в уголовном производстве.

Кто еще попал в фокус журналистов

Журналисты выделили еще трех кандидатов, которые попали в фокус:

Михаил Буртовой

Детектив НАБУ с 2019 года. До этого работал в полиции Шевченковского района Киева, а еще раньше – управлении МВД того же района столицы.

Его научную работу в 2022 году утвердил Максим Цуцкиридзе – руководитель следствия Нацполиции и земляк Олега Татарова, с которым имеет товарищеские отношения.

Руслан Рачинский

Сейчас работает в налоговой в Киевской области. Научная работа, которую Рачинский защитил в 2019-м, называлась "Правовые основы администрирования налогов и сборов в Украине". В ней Рачинский ссылался на налоговое право России.

Игорь Шепетин

Боевой офицер, полковник СБУ, бывший командир батальона ТРО. Согласно официальной биографии, сейчас в Службе безопасности, проходит военную службу.

Еще до полномасштабного вторжения Шепетин судился с СБУ за служебную квартиру. Согласно сайту "Судебная власть", его адвокатом, в том числе, был Андрей Портнов – экс-заместитель главы администрации Януковича.

Важно! Завершающий этап конкурса – собеседования с кандидатами – ожидается в течение месяца. После этого комиссия представит на утверждение правительства одного или двух отобранных кандидатов, которых посчитает победителями.